https://sputniknews.com.tr/20220916/yatirimci-mobius-fedden-yuzde-9luk-faiz-orani-bekliyorum-1061253329.html

Yatırımcı Mobius: Fed'den yüzde 9'luk faiz oranı bekliyorum

Yatırımcı Mobius: Fed'den yüzde 9'luk faiz oranı bekliyorum

Yatırımcı ve Mobius Capital Partnes'ın kurucusu Mark Mobius, enflasyonun yükselmeye devam etmesi durumunda Fed'in faizi yüzde 9 seviyesine çıkarmak zorunda... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T02:08+0300

2022-09-16T02:08+0300

2022-09-16T02:15+0300

ekonomi

mobius capital partners

mark mobius

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fed

abd merkez bankası (fed)

kripto

kripto para

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Mobius Capital Partners Kurucu Ortağı Mark Mobius, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu kontrol etmek için faizleri daha yüksek tutacağı tahmininde bulundu.Bloomberg’in sorularını yanıtlayan Mobius, "Japonya kesinlikle kura müdahale etmek zorunda kalacak, çok düştü" dedi.'TÜFE’nin önümüzdeki dönemlerde yükseleceğini düşünüyorum'"İnsanların gözden kaçırdığı bir şey var" diye devam eden Mobius, şu değerlendirmede bulundu:'İşleri çok daha ucuza ithal edebilecekler'Fed’in bir oyun planı olduğunu ifade eden yatırımcı Mark Mobius “ Enflasyonu, faizleri daha yüksek tutarak kontrol edebileceklerini düşünüyorlar. TÜFE bu şekilde gelmeye devam ettikçe daha da yükselen faizler göreceğiz. Fed'den yüzde 9'luk faiz oranı bekliyorum. ABD’de çok güçlü bir dolar var, işleri çok daha ucuza ithal edebilecekler. ABD'de çok fazla nakit var, işler iyiye gidiyor, harcamalar yüksek. Bana kalırsa ABD'de işsizlik oranı yüzde 5'ten çok daha düşük olacaktır" dedi.Mobius "Kripto para birimleri çok büyük ve birçok insanın hayatında servet etkisi yaratıyor. Bitcoin öncü bir göstergedir, hisse piyasalarında ne olacağını gösterebilir" ifadelerini kullandı.

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