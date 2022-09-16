https://sputniknews.com.tr/20220916/vanda-insaati-suren-tunelde-gocuk-meydana-geldi-iscilerin-kurtarilmasi-icin-calisma-baslatildi-1061295747.html
Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti
Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti
Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde yapımı süren tünelin bir kısmında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi, 2 işçi hayatını kaybetti. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T22:59+0300
2022-09-16T22:59+0300
2022-09-16T23:40+0300
türkiye
van
göçük
hakkari
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Van-Hakkari kara yolunda inşaat çalışmaları süren tünelde meydana gelen göçüğün altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.Bölgede devam eden tünel inşaatı sırasında bilinmeyen bir sebepten dolayı göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı kurtarıldı. İşçi Cemil Diyapoğlu, enkaz altından kurtarılarak Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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van, göçük, hakkari
Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti
22:59 16.09.2022 (güncellendi: 23:40 16.09.2022) Abone ol
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Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde yapımı süren tünelin bir kısmında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi, 2 işçi hayatını kaybetti.
Van-Hakkari kara yolunda inşaat çalışmaları süren tünelde meydana gelen göçüğün altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Bölgede devam eden tünel inşaatı sırasında bilinmeyen bir sebepten dolayı göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı kurtarıldı. İşçi Cemil Diyapoğlu, enkaz altından kurtarılarak Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.