https://sputniknews.com.tr/20220916/vanda-insaati-suren-tunelde-gocuk-meydana-geldi-iscilerin-kurtarilmasi-icin-calisma-baslatildi-1061295747.html

Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti

Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti

Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde yapımı süren tünelin bir kısmında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi, 2 işçi hayatını kaybetti. 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T22:59+0300

2022-09-16T22:59+0300

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türkiye

van

göçük

hakkari

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Van-Hakkari kara yolunda inşaat çalışmaları süren tünelde meydana gelen göçüğün altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.Bölgede devam eden tünel inşaatı sırasında bilinmeyen bir sebepten dolayı göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı kurtarıldı. İşçi Cemil Diyapoğlu, enkaz altından kurtarılarak Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

türkiye

van

hakkari

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