Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220916/vanda-insaati-suren-tunelde-gocuk-meydana-geldi-iscilerin-kurtarilmasi-icin-calisma-baslatildi-1061295747.html
Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti
Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti
Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde yapımı süren tünelin bir kısmında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi, 2 işçi hayatını kaybetti. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T22:59+0300
2022-09-16T23:40+0300
türkiye
van
göçük
hakkari
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1061295811_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fc52489cc788635a92fef065e892fb7a.jpg
Van-Hakkari kara yolunda inşaat çalışmaları süren tünelde meydana gelen göçüğün altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.Bölgede devam eden tünel inşaatı sırasında bilinmeyen bir sebepten dolayı göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı kurtarıldı. İşçi Cemil Diyapoğlu, enkaz altından kurtarılarak Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
türkiye
van
hakkari
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1061295811_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_eff7f98444bf350e119e9669f61eb581.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
van, göçük, hakkari
van, göçük, hakkari

Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti

22:59 16.09.2022 (güncellendi: 23:40 16.09.2022)
© AAVan'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi
Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde yapımı süren tünelin bir kısmında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi, 2 işçi hayatını kaybetti.


Van-Hakkari kara yolunda inşaat çalışmaları süren tünelde meydana gelen göçüğün altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Bölgede devam eden tünel inşaatı sırasında bilinmeyen bir sebepten dolayı göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı kurtarıldı. İşçi Cemil Diyapoğlu, enkaz altından kurtarılarak Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала