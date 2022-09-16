https://sputniknews.com.tr/20220916/tayvan-ada-cevresinde-cine-ait-42-savas-ucagi-1-askeri-dron-ve-5-gemi-goruldu-1061293144.html

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 42 savaş uçağı, 1 askeri dron ve 5 gemi görüldü

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 42 savaş uçağı, 1 askeri dron ve 5 gemi görüldü

Uçaklardan 16'sı ve "BKZ-005" tipi dron, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"yi geçti. 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T22:09+0300

2022-09-16T22:09+0300

2022-09-16T22:09+0300

savunma

tayvan

çin

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Tayvan Savunma Bakanlığı, dün gün içinde Ada çevresinde Çin'e ait 42 savaş uçağı, 1 askeri dron ve 5 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uçaklardan 16'sı ile 1 askeri dron Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattının doğusuna, 3 uçak ise Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği yerin güneybatısına uçtu.2 SU-30, 12 J-16 ve 2 J-11 savaş uçağı ile "BKZ-005" tipi dron, Tayvan Boğazı'ndaki etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"yi geçti, 2 H-6 bombardıman uçağı ile 1 KJ-500 havadan erken uyarı uçağı da ADIZ'ın güneybatısına uçtu.Ada çevresinde tespit edilen 42 savaş uçağı, 1 dron ve 5 geminin, elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi.Uçuşlar, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Şanghay İşbirliği Örgütünün Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nin yapıldığı güne denk geldi.Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları artırdığı gözleniyor.

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