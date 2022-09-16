https://sputniknews.com.tr/20220916/tacikistan-kirgizistan-baris-muzakerelerini-reddetti-1061265447.html
Tacikistan: Kırgızistan, barış müzakerelerini reddetti
Tacikistan: Kırgızistan, barış müzakerelerini reddetti
Tacikistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi, Kırgızistan'ın barış müzakereleri yapılmasıyla ilgili teklifi iki kez reddettiğini ve ateşkesi bozduğunu savundu... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T12:49+0300
2022-09-16T12:49+0300
2022-09-16T12:49+0300
dünya
kırgızistan
tacikistan
sınır
çatışma
ateşkes
ateşkes ihlali
barış müzakereleri
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Tacik tarafı, Kırgızistan'ın Tacikistan'ı itibarsızlaştırmak için sosyal medya ağlarını kullandığını ve Duşanbe'nin duruma istikrar kazandırma çabalarının başarısız olduğunu kaydetti.Kırgızistan'dan yanıt: Tacikistan ateşkesi bozduBu arada Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi, Tacikistan'ı ateşkesi bozmakla ve askeri teçhizat yığmakla suçladı.Komite, "Ateşkes çabalarına rağmen, maalesef Tacik tarafı çatışma bölgesine ağır askeri teçhizat göndermeye devam ediyor ve mevcut cephaneliğinin tamamını Kırgızistan topraklarını vurmak için kullanıyor, topraklarımızı ele geçirmeye çalışıyor" dedi.Kırgızistan Sınır Muhafızlığı, ateşkes konusunda mutabakat sağlandıktan sonra Tacikistan'ın iki ülke arasındaki sınırın tamamında yeniden saldırıya geçtiğini öne sürdü. Tacik tarafının ağır zırhlı araçlar, çok namlulu roketatar sistemleri kullandığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220916/kirgizistan-ile-tacikistan-sinirinda-cikan-silahli-catismada-18-kisi-yaralandi-1061257752.html
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kırgızistan, tacikistan, sınır, çatışma, ateşkes, ateşkes ihlali, barış müzakereleri
kırgızistan, tacikistan, sınır, çatışma, ateşkes, ateşkes ihlali, barış müzakereleri
Tacikistan: Kırgızistan, barış müzakerelerini reddetti
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Tacikistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi, Kırgızistan'ın barış müzakereleri yapılmasıyla ilgili teklifi iki kez reddettiğini ve ateşkesi bozduğunu savundu. Kırgızistan da Tacik tarafını ateşkesi bozmakla suçladı.
Tacik tarafı, Kırgızistan'ın Tacikistan'ı itibarsızlaştırmak için sosyal medya ağlarını kullandığını ve Duşanbe'nin duruma istikrar kazandırma çabalarının başarısız olduğunu kaydetti.
Kırgızistan'dan yanıt: Tacikistan ateşkesi bozdu
Bu arada Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi, Tacikistan'ı ateşkesi bozmakla ve askeri teçhizat yığmakla suçladı.
Komite, "Ateşkes çabalarına rağmen, maalesef Tacik tarafı çatışma bölgesine ağır askeri teçhizat göndermeye devam ediyor ve mevcut cephaneliğinin tamamını Kırgızistan topraklarını vurmak için kullanıyor, topraklarımızı ele geçirmeye çalışıyor" dedi.
Kırgızistan Sınır Muhafızlığı, ateşkes konusunda mutabakat sağlandıktan sonra Tacikistan'ın iki ülke arasındaki sınırın tamamında yeniden saldırıya geçtiğini öne sürdü. Tacik tarafının ağır zırhlı araçlar, çok namlulu roketatar sistemleri kullandığını kaydetti.