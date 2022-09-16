https://sputniknews.com.tr/20220916/tacikistan-kirgizistan-baris-muzakerelerini-reddetti-1061265447.html

Tacikistan: Kırgızistan, barış müzakerelerini reddetti

Tacikistan: Kırgızistan, barış müzakerelerini reddetti

Tacikistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi, Kırgızistan'ın barış müzakereleri yapılmasıyla ilgili teklifi iki kez reddettiğini ve ateşkesi bozduğunu savundu... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T12:49+0300

2022-09-16T12:49+0300

2022-09-16T12:49+0300

dünya

kırgızistan

tacikistan

sınır

çatışma

ateşkes

ateşkes ihlali

barış müzakereleri

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Tacik tarafı, Kırgızistan'ın Tacikistan'ı itibarsızlaştırmak için sosyal medya ağlarını kullandığını ve Duşanbe'nin duruma istikrar kazandırma çabalarının başarısız olduğunu kaydetti.Kırgızistan'dan yanıt: Tacikistan ateşkesi bozduBu arada Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi, Tacikistan'ı ateşkesi bozmakla ve askeri teçhizat yığmakla suçladı.Komite, "Ateşkes çabalarına rağmen, maalesef Tacik tarafı çatışma bölgesine ağır askeri teçhizat göndermeye devam ediyor ve mevcut cephaneliğinin tamamını Kırgızistan topraklarını vurmak için kullanıyor, topraklarımızı ele geçirmeye çalışıyor" dedi.Kırgızistan Sınır Muhafızlığı, ateşkes konusunda mutabakat sağlandıktan sonra Tacikistan'ın iki ülke arasındaki sınırın tamamında yeniden saldırıya geçtiğini öne sürdü. Tacik tarafının ağır zırhlı araçlar, çok namlulu roketatar sistemleri kullandığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20220916/kirgizistan-ile-tacikistan-sinirinda-cikan-silahli-catismada-18-kisi-yaralandi-1061257752.html

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kırgızistan, tacikistan, sınır, çatışma, ateşkes, ateşkes ihlali, barış müzakereleri