https://sputniknews.com.tr/20220916/sahasinda-lider-konyasporu-yenen-galatasaray-mac-fazlasiyla-liderlik-koltuguna-oturdu-1061297117.html

Sahasında lider Konyaspor'u yenen Galatasaray maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

Sahasında lider Konyaspor'u yenen Galatasaray maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 2-1 yendi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T23:12+0300

2022-09-16T23:12+0300

2022-09-16T23:15+0300

spor

galatasaray

konyaspor

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Nef Stadı'nda 46 bin 925 seyirci önünde oynanan maça golle başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk dakikada Sergio Oliveira'nın ağları havalandırmasıyla 1-0 öne geçti. Kısa sürede oyunda dengeyi kuran ve ataklar gerçekleştiren yeşil-beyazlı takım, 15. dakikada Endri Çekici'nin uzaktan şutunda golü buldu ve skora dengeyi getirdi. Beraberlik golünden sonra da etkili oynayan taraf oldu. Endri Çekici, Amir Hadziahmetovic ve Soner Dikmen ile gol yaklaşan Konyaspor ancak hem kaleci Fernando Muslera hem de direkleri geçemedi. Ev sahibi Galatasaray da ilk dakikada attığı gol haricinde tehlikeli sayılabilecek bir pozisyon geliştiremeyince devre arasına 1-1'lik eşitlikle girildi.Müsabakanın ikinci yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Rakibinin daha çok defansta kaldığı ikinci yarıda aradığı golü 81. dakikada Francisco Calvo'nun kendi kalesine atmasıyla bulan sarı-kırmızılılar, kalan bölümde üstünlüğünü korudu ve mücadeleden 2-1 üstün ayrıldı.Bu sonuçla ligde 5. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 16'ya çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.Haftaya 14 puanla lider giren Arabam.com Konyaspor ise bu sezon ilk kez mağlup oldu ve koltuğunu kaybetti.Oliveira ilk kez gol sevinci yaşadıGalatasaray'ın yeni transferlerinden Sergio Oliveira, Süper Lig'de ilk kez fileleri havalandırdı.Sarı-kırmızılıların Portekiz'in Porto takımından kadroya dahil ettiği tecrübeli orta saha oyuncusu, ilk dakikada topu ağlara gönderdi ve yeni takımındaki ilk golünü kaydetti.Oliveira, bu sezon 9 gol atan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis (4) ve Kerem Aktürkoğlu'ndan (2) sonra skoru değiştiren 3. oyuncu oldu. Galatasaray'ın 2 golü ise rakip oyuncular tarafından kendi kalesine atıldı.Icardi ilk kez forma giydiGalatasaray'ın yıldız transferi Mauro Icardi, ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından kiralanan ve ilk kez bir müsabakada kadroya alınan Icardi, müsabakanın 62. dakikasında Bafetimbi Gomis'in yerine oyuna dahil oldu.Sarı-kırmızılıarda sakatlığını atlatan Fredrik Midtsjö de 4 maç sonra süre buldu.Son 5 maçını kaybetmediGalatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 5 maçta yenilmedi.Ligde son mağlubiyetini 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. "Cimbom"un galibiyet serisi 3 maça çıktı.Söz konusu müsabakalarda 8 gol atan Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.Konyaspor'a sahasında yine yenilmediGalatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 22 lig maçından 18'ini sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.İstanbul'da ev sahibi ekip 51, konuk takım ise 16 gol attı.Galatasaray, 43. kez karşılaştığı Konyaspor'a galibiyet sayılarında da 31'e 4 üstünlük kurdu.Maç sonu "üçlü"sü Ali Yiğit Buruk'tanGalatasaray takımı, galibiyeti taraftarıyla kutladı.Maçtan sonra ultrAslan'ın bulunduğu tribünün önüne giden sarı-kırmızılı takım, omuz omuza vererek taraftarlarla şampiyonluk şarkısı söyledi.Galibiyetin coşkusunu yaşayan taraftarların isteğiyle "üçlü" tezahüratını teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk yaptırdı.Sehic atıldı, stoper Adil kaleye geçtiMüsabakada kaleci İbrahim Sehic'in kırmızı kart görmesiyle kaleye stoper Adil Demirbağ geçti.Maçın 88. dakikasında Galatasaray'ın soldan kullandığı kornerde kaleci İbrahim Sehic, meşin yuvarlağı kontrol etti. Oyunu hızla hareketlendirmek isteyen Sehic ile önüne çıkan Lucas Torreira çarpıştı. Bunun ardından sarı-kırmızılı futbolcu Mauro Icardi ile Konyasporlu oyuncular arasında gerginlik yaşandı.Maçın 86. dakikasında sarı kartı bulunan Sehic, gerginlik sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen'den ikinci sarı karttı gördü ve oyundan atıldı.Oyuncu değişikliği hakkı bulunmayan Konyaspor'da kalan sürede kaleyi Adil Demirbağ devraldı.Konyaspor, bu sezon ilk kez gol yediYeşil-beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon yaptığı 7. maçta ilk kez kalesinde gol gördü.Ligde MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor ve Atakaş Hatayspor ile yaptığı maçlarda kalesini gole kapatan Konya temsilcisi, Galatasaray deplasmanında ilk dakikada topun ağlarına gitmesine engel olamadı.Yeşil-beyazlılar, maçı 2-1 kaybederek bu sezonki ilk mağlubiyetini de yaşadı.Konuk takım direkleri geçemediArabam.com Konyaspor'un iki şutu direğe takıldı.Maçın 23. dakikasında Amir Hadziahmetovic'in ceza sahasında şutunda savunmadan seken top direkten döndü. 27. dakikada ise Endri Çekici'nin yaklaşık 25 metreden çıkardığı şutta top yine direğe isabet etti.

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