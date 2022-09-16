Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220916/rusya-son-24-saatte-400den-fazla-ukrayna-askeri-olduruldu-ve-yaralandi-1061270603.html
Rusya: Son 24 saatte 400'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü ve yaralandı
Rusya: Son 24 saatte 400'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü ve yaralandı
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Nikolayev, Harkov bölgeleri ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) mevzilerine yapılan... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T14:14+0300
2022-09-16T14:14+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
igor konaşenkov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056081867_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_877eb05c693eab8afb25fce581101c91.jpg
Söz konusu yerleşimlerde Ukrayna ordusu tugaylarına ait geçici konuşlanma noktalarının yerle bir edildiğini söyleyen Konaşenkov, 20'den fazla zırhlı aracın ve 3 binden fazla roket mermisinin imha edildiğini ifade etti.Son 24 saatte Ukrayna ordusunun 9 komuta merkezi ile 8 mühimmat deposunun vurulduğunu kaydeden Konaşenkov, Zaporojye Bölgesi'nin Soledar yerleşiminde Osa-AKM tipi bir hava savunma sisteminin imha edildiğini ekledi.Konaşenkov, Nikolayev Bölgesi'nde Ukrayna ordusuna ait 'Yug' (Güney) özel harekatına bağlı eğitim üssünün de yok edildiğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20220916/natonun-silah-stoklari-kieve-tedarik-nedeniyle-azaldi-1061252759.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056081867_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e52fe7b23fa98986cdf9d6b3e8b9fc1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, igor konaşenkov
rusya, ukrayna, igor konaşenkov

Rusya: Son 24 saatte 400'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü ve yaralandı

14:14 16.09.2022
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Nikolayev, Harkov bölgeleri ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) mevzilerine yapılan atışlarda 400'den fazla Ukrayna askerinin öldüğünü ve yaralandığını belirtti.
Söz konusu yerleşimlerde Ukrayna ordusu tugaylarına ait geçici konuşlanma noktalarının yerle bir edildiğini söyleyen Konaşenkov, 20'den fazla zırhlı aracın ve 3 binden fazla roket mermisinin imha edildiğini ifade etti.
Son 24 saatte Ukrayna ordusunun 9 komuta merkezi ile 8 mühimmat deposunun vurulduğunu kaydeden Konaşenkov, Zaporojye Bölgesi'nin Soledar yerleşiminde Osa-AKM tipi bir hava savunma sisteminin imha edildiğini ekledi.
Konaşenkov, Nikolayev Bölgesi'nde Ukrayna ordusuna ait 'Yug' (Güney) özel harekatına bağlı eğitim üssünün de yok edildiğini bildirdi.
NATO bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
Ukrayna krizi
NATO'nun silah stokları Kiev’e tedarik nedeniyle azaldı
01:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала