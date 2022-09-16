https://sputniknews.com.tr/20220916/rusya-son-24-saatte-400den-fazla-ukrayna-askeri-olduruldu-ve-yaralandi-1061270603.html

Rusya: Son 24 saatte 400'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü ve yaralandı

Rusya: Son 24 saatte 400'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü ve yaralandı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Nikolayev, Harkov bölgeleri ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) mevzilerine yapılan... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T14:14+0300

2022-09-16T14:14+0300

2022-09-16T14:14+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

igor konaşenkov

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Söz konusu yerleşimlerde Ukrayna ordusu tugaylarına ait geçici konuşlanma noktalarının yerle bir edildiğini söyleyen Konaşenkov, 20'den fazla zırhlı aracın ve 3 binden fazla roket mermisinin imha edildiğini ifade etti.Son 24 saatte Ukrayna ordusunun 9 komuta merkezi ile 8 mühimmat deposunun vurulduğunu kaydeden Konaşenkov, Zaporojye Bölgesi'nin Soledar yerleşiminde Osa-AKM tipi bir hava savunma sisteminin imha edildiğini ekledi.Konaşenkov, Nikolayev Bölgesi'nde Ukrayna ordusuna ait 'Yug' (Güney) özel harekatına bağlı eğitim üssünün de yok edildiğini bildirdi.

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