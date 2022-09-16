https://sputniknews.com.tr/20220916/rusya-merkez-bankasi-faiz-oranini-50-baz-puan-indirdi-1061268129.html
Rusya Merkez Bankası, faiz oranını 50 baz puan indirdi
Rusya Merkez Bankası, faiz oranını 50 baz puan indirdi
Rusya’da Merkez Bankası faiz oranını 50 baz puan indirdi. Böylece karar öncesi yüzde 8 olan faiz oranı yüzde 7.5’e düşürüldü. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T13:39+0300
2022-09-16T13:39+0300
2022-09-16T13:39+0300
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Rusya Merkez Bankası, faiz oranını 50 baz puan indirdi
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Ayrıntılar geliyor
Rusya’da Merkez Bankası faiz oranını 50 baz puan indirdi. Böylece karar öncesi yüzde 8 olan faiz oranı yüzde 7.5’e düşürüldü.