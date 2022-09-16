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Rusya Merkez Bankası, faiz oranını 50 baz puan indirdi
Rusya Merkez Bankası, faiz oranını 50 baz puan indirdi
Rusya’da Merkez Bankası faiz oranını 50 baz puan indirdi. Böylece karar öncesi yüzde 8 olan faiz oranı yüzde 7.5’e düşürüldü. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T13:39+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya
rusya

Rusya Merkez Bankası, faiz oranını 50 baz puan indirdi

13:39 16.09.2022
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Rusya’da Merkez Bankası faiz oranını 50 baz puan indirdi. Böylece karar öncesi yüzde 8 olan faiz oranı yüzde 7.5’e düşürüldü.
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