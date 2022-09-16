https://sputniknews.com.tr/20220916/resmi-gazetede-yayimlandi-11-ilde-bazi-alanlar-orman-sinirlari-disina-cikartildi-1061252000.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: 11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı: 11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük'te bazı alanlar orman sınırları dışına... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T01:09+0300

2022-09-16T01:09+0300

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türkiye

resmi gazete

rize

sinop

mersin

karabük

orman

kütahya

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük'ün bazı ilçelerinde krokileri ile sınır ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

türkiye

rize

sinop

mersin

karabük

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