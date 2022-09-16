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https://sputniknews.com.tr/20220916/resmi-gazetede-yayimlandi-11-ilde-bazi-alanlar-orman-sinirlari-disina-cikartildi-1061252000.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: 11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: 11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
Cumhurbaşkanı kararıyla Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük'te bazı alanlar orman sınırları dışına... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T01:09+0300
2022-09-16T01:12+0300
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resmi gazete
rize
sinop
mersin
karabük
orman
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük'ün bazı ilçelerinde krokileri ile sınır ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.
türkiye
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sinop
mersin
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resmi gazete, rize, sinop, mersin, karabük, orman, kütahya
resmi gazete, rize, sinop, mersin, karabük, orman, kütahya

Resmi Gazete'de yayımlandı: 11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı

01:09 16.09.2022 (güncellendi: 01:12 16.09.2022)
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı kararıyla Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük'te bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük'ün bazı ilçelerinde krokileri ile sınır ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.
Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.
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