https://sputniknews.com.tr/20220916/putin-sio-kapsaminda-azerbaycan-lideri-aliyevle-gorustu-1061282208.html

Putin, ŞİÖ kapsamında Azerbaycan lideri Aliyev’le görüştü

Putin, ŞİÖ kapsamında Azerbaycan lideri Aliyev’le görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimden duyduğu endişeyi dile... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T18:29+0300

2022-09-16T18:29+0300

2022-09-16T18:35+0300

dünya

rusya

ilham aliyev

vladimir putin

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Putin, “Elbette bugün hepimiz Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz, bunu konuştuk” ifadesini kullandı.Rus lider, koordineli çabalar sayesinde “tırmanmayı durdurmayı başardıklarını”, fakat durumu ağır halâ ağır olarak kaldığını dile getirdi.Putin, Paşinyan’la yaptığı konuşma hakkında Aliyev’e bilgi verdiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin içeriğiyle ilgili Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev’e bilgi verdi.Putin, “Dün gece Ermenistan Başbakanı ile konuştum. Biliyorsunuz zaten, size bilgi verdim” dedi.Aliyev: Bakü ve Erivan savaş istemiyorAzerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le görüşmede, bölgedeki son olayların, Ermenistan ve Azerbaycan’ın geniş çaplı tırmanma istemediğini ortaya koyduğunu söyledi.Aliyev, gerilime acil müdahale ettiği için Putin’e teşekkür etti.

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