https://sputniknews.com.tr/20220916/putin-sio-kapsaminda-azerbaycan-lideri-aliyevle-gorustu-1061282208.html
Putin, ŞİÖ kapsamında Azerbaycan lideri Aliyev’le görüştü
Putin, ŞİÖ kapsamında Azerbaycan lideri Aliyev’le görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimden duyduğu endişeyi dile... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T18:29+0300
2022-09-16T18:29+0300
2022-09-16T18:35+0300
dünya
rusya
ilham aliyev
vladimir putin
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Putin, “Elbette bugün hepimiz Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz, bunu konuştuk” ifadesini kullandı.Rus lider, koordineli çabalar sayesinde “tırmanmayı durdurmayı başardıklarını”, fakat durumu ağır halâ ağır olarak kaldığını dile getirdi.Putin, Paşinyan’la yaptığı konuşma hakkında Aliyev’e bilgi verdiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin içeriğiyle ilgili Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev’e bilgi verdi.Putin, “Dün gece Ermenistan Başbakanı ile konuştum. Biliyorsunuz zaten, size bilgi verdim” dedi.Aliyev: Bakü ve Erivan savaş istemiyorAzerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le görüşmede, bölgedeki son olayların, Ermenistan ve Azerbaycan’ın geniş çaplı tırmanma istemediğini ortaya koyduğunu söyledi.Aliyev, gerilime acil müdahale ettiği için Putin’e teşekkür etti.
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rusya, ilham aliyev, vladimir putin
rusya, ilham aliyev, vladimir putin
Putin, ŞİÖ kapsamında Azerbaycan lideri Aliyev’le görüştü
18:29 16.09.2022 (güncellendi: 18:35 16.09.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdi.
Putin, “Elbette bugün hepimiz Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz, bunu konuştuk” ifadesini kullandı.
Rus lider, koordineli çabalar sayesinde “tırmanmayı durdurmayı başardıklarını”, fakat durumu ağır halâ ağır olarak kaldığını dile getirdi.
Putin, Paşinyan’la yaptığı konuşma hakkında Aliyev’e bilgi verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin içeriğiyle ilgili Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev’e bilgi verdi.
Putin, “Dün gece Ermenistan Başbakanı ile konuştum. Biliyorsunuz zaten, size bilgi verdim” dedi.
Aliyev: Bakü ve Erivan savaş istemiyor
Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le görüşmede, bölgedeki son olayların, Ermenistan ve Azerbaycan’ın geniş çaplı tırmanma istemediğini ortaya koyduğunu söyledi.
Aliyev, gerilime acil müdahale ettiği için Putin’e teşekkür etti.