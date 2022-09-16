Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220916/putin-sio-kapsaminda-azerbaycan-lideri-aliyevle-gorustu-1061282208.html
Putin, ŞİÖ kapsamında Azerbaycan lideri Aliyev’le görüştü
Putin, ŞİÖ kapsamında Azerbaycan lideri Aliyev’le görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimden duyduğu endişeyi dile... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T18:29+0300
2022-09-16T18:35+0300
dünya
rusya
ilham aliyev
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045011706_0:0:3424:1927_1920x0_80_0_0_13faec58dbe5c5ad75b0e426224b159c.jpg
Putin, “Elbette bugün hepimiz Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz, bunu konuştuk” ifadesini kullandı.Rus lider, koordineli çabalar sayesinde “tırmanmayı durdurmayı başardıklarını”, fakat durumu ağır halâ ağır olarak kaldığını dile getirdi.Putin, Paşinyan’la yaptığı konuşma hakkında Aliyev’e bilgi verdiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin içeriğiyle ilgili Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev’e bilgi verdi.Putin, “Dün gece Ermenistan Başbakanı ile konuştum. Biliyorsunuz zaten, size bilgi verdim” dedi.Aliyev: Bakü ve Erivan savaş istemiyorAzerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le görüşmede, bölgedeki son olayların, Ermenistan ve Azerbaycan’ın geniş çaplı tırmanma istemediğini ortaya koyduğunu söyledi.Aliyev, gerilime acil müdahale ettiği için Putin’e teşekkür etti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045011706_695:0:3424:2047_1920x0_80_0_0_eebd21d6bf6dd57bdaf80afcd9fc7b27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ilham aliyev, vladimir putin
rusya, ilham aliyev, vladimir putin

Putin, ŞİÖ kapsamında Azerbaycan lideri Aliyev’le görüştü

18:29 16.09.2022 (güncellendi: 18:35 16.09.2022)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin - İlham Aliyev
Vladimir Putin - İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdi.
Putin, “Elbette bugün hepimiz Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz, bunu konuştuk” ifadesini kullandı.
Rus lider, koordineli çabalar sayesinde “tırmanmayı durdurmayı başardıklarını”, fakat durumu ağır halâ ağır olarak kaldığını dile getirdi.

Putin, Paşinyan’la yaptığı konuşma hakkında Aliyev’e bilgi verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin içeriğiyle ilgili Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev’e bilgi verdi.
Putin, “Dün gece Ermenistan Başbakanı ile konuştum. Biliyorsunuz zaten, size bilgi verdim” dedi.

Aliyev: Bakü ve Erivan savaş istemiyor

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le görüşmede, bölgedeki son olayların, Ermenistan ve Azerbaycan’ın geniş çaplı tırmanma istemediğini ortaya koyduğunu söyledi.
Aliyev, gerilime acil müdahale ettiği için Putin’e teşekkür etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала