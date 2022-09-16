https://sputniknews.com.tr/20220916/putin-pasinyanla-ermenistan-azerbaycan-sinirindaki-durumu-konustu-1061260943.html
Putin, Paşinyan'la Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu konuştu
Putin, Paşinyan'la Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu konuştu
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın gece saatlerinde telefon görüşmesi... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T11:55+0300
2022-09-16T11:55+0300
2022-09-16T11:55+0300
dünya
ermenistan
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vladimir putin
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Peskov, Putin'in Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum nedeniyle Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılmaktan son anda vazgeçen Paşinyan'la sınırdaki mevcut durumu ele aldığını belirtti.Ermenistan tarafından yapılan açıklamada da, Putin ve Paşinyan'ın Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu istişare ettiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220916/ermenistan-azerbaycan-ile-son-1-haftada-yasanan-catismalarda-135-askerimiz-hayatini-kaybetti-1061257524.html
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ermenistan, rusya, vladimir putin, paşinyan, nikol paşinyan
ermenistan, rusya, vladimir putin, paşinyan, nikol paşinyan
Putin, Paşinyan'la Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu konuştu
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın gece saatlerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Peskov, Putin'in Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum nedeniyle Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılmaktan son anda vazgeçen Paşinyan'la sınırdaki mevcut durumu ele aldığını belirtti.
Ermenistan tarafından yapılan açıklamada da, Putin ve Paşinyan'ın Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu istişare ettiği bildirildi.