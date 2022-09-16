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https://sputniknews.com.tr/20220916/putin-pasinyanla-ermenistan-azerbaycan-sinirindaki-durumu-konustu-1061260943.html
Putin, Paşinyan'la Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu konuştu
Putin, Paşinyan'la Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu konuştu
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın gece saatlerinde telefon görüşmesi... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T11:55+0300
2022-09-16T11:55+0300
dünya
ermenistan
rusya
vladimir putin
paşinyan
nikol paşinyan
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Peskov, Putin'in Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum nedeniyle Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılmaktan son anda vazgeçen Paşinyan'la sınırdaki mevcut durumu ele aldığını belirtti.Ermenistan tarafından yapılan açıklamada da, Putin ve Paşinyan'ın Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu istişare ettiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220916/ermenistan-azerbaycan-ile-son-1-haftada-yasanan-catismalarda-135-askerimiz-hayatini-kaybetti-1061257524.html
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ermenistan, rusya, vladimir putin, paşinyan, nikol paşinyan
ermenistan, rusya, vladimir putin, paşinyan, nikol paşinyan

Putin, Paşinyan'la Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu konuştu

11:55 16.09.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin, Nikol Paşinyan
Vladimir Putin, Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın gece saatlerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Peskov, Putin'in Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum nedeniyle Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılmaktan son anda vazgeçen Paşinyan'la sınırdaki mevcut durumu ele aldığını belirtti.
Ermenistan tarafından yapılan açıklamada da, Putin ve Paşinyan'ın Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumu istişare ettiği bildirildi.
Azerbaycan-Dağlık Karabağ bölgesi-Ermeni askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
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