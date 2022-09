https://sputniknews.com.tr/20220916/putin-bati-ukraynada-rusya-karsiti-anklav-kurmaya-calisti-askeri-harekati-bu-nedenle-baslattik-1061282787.html

Putin: Batı, Ukrayna'da Rusya karşıtı anklav kurmaya çalıştı, askeri harekatı bu nedenle başlattık

16.09.2022

Rusya lideri Vladimir Putin, Özbekistan'ın Semerkant kentindeki Şanhgay İşbirliğ Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Vladimir Putin, Ukrayna'daki özel askeri harekâtın, Batı'nın bu ülkeye yönelik Rusya karşıtı anklav kurma girişimi nedeniyle başlatıldığını ve harekâtın amacının Donbass'ın özgürleştirilmesi olduğunu belirtti.Putin, "Hem Sovyetler Birliği'nin hem de tarihi Rusya'nın çöküşü fikri, bu fikrin özü, Batı ülkelerinde on yıllardır sürekli olarak geliştirildi. Her zaman ülkemizi bölmeye çalıştılar, bu kesin. Belirli bir andan itibaren bu hedeflere ulaşmak için Ukrayna'yı kullanma fikrinin ortaya çıkması sadece üzüntü veriyor. ABD öncülüğündeki bazı Batılı ülkeler, Rusya karşıtı anklav kurmaya ve oradan Rusya'ya yönelik tehdit yaymaya çalıştılar, çalışıyorlar" dedi.Ukrayna ordusunun karşı taarruzuna rağmen Rusya'nın Donbass'taki taarruzlarına son vermediğinin altını çizen Putin, harekatın yavaş tempoyla sürdüğünü ve Rus ordusunun kademeli bir şekilde yeni topraklar ele geçirdiğini söyledi.'Ukrayna'yı uyarı olarak birkaç kez vurduk, ileride daha ciddi yanıt verebiliriz'Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'da birkaç hassas atış gerçekleştirdiğini anımsatan Putin, "Çok kısa süre önce Rusya ordusu birkaç hassas atış yaptı. Bunların uyarı atışları olduğunu düşüneceğiz. Eğer durum bu şekilde gelişmeye devam ederse, yanıt çok daha ciddi olacak" ifadelerini kullandı.'Özel askeri harekat planında bir düzeltme olmayacak'Ukrayna'daki özel askeri harekatın planında bir düzeltme yapılmayacağını vurgulayan Putin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nın harekatın gidişatıyla ilgili operasyonel kararlar aldığını ve harekatın süreceğini belirtti.Putin, "Dikkatinizi çekmek isterim ki, biz ordumuzun tamamıyla savaşmıyoruz. Rusya ordusunun sadece bir kısmıyla, sözleşmeli askerlerle savaşıyoruz. Bu açıdan biz acele etmiyoruz ve hiçbir değişiklik olmayacak" dedi.'Kiev'in yeni güvenlik garantileri taslağını görmedim, İstanbul müzakerelerinde garanti verilmesini kabul etmiştik'Bir soru üzerine, Ukrayna tarafının bu hafta içi açıkladığı güvenlik garantileri taslağını görmediğini söyleyen Putin, İstanbul'daki müzakereler sonucunda mutabık kalınan ancak daha sonra Kiev'in vazgeçtiği anlaşma taslağında Rusya'nın Ukrayna'ya NATO ülkeleri tarafından da olmak üzere güvenlik garantileri verilmesini kabul ettiğinin altını çizdi.Kiev'in tutumunun çok hızlı bir şekilde değiştiğini belirten Rusya lideri, "Şimdi akıllarına ne geldiğini bilmiyorum. Zira onların tutumu, her konuda neredeyse her gün değişiyor. Taslağı görmemiz gerekiyor. Bu bağlamda, özel askeri harekattan önce Rusya'nın güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili güvenlik ilkelerini ve önlemlerini gündeme getirdiğimizi ancak hiç kimsenin buna karşılık vermeyi gerekli bulmadığını anımsatmak isterim" diye konuştu.'Erdoğan, bugünkü görüşmede Zelenskiy'le görüşmemi önermedi'Putin, ŞİÖ Zirvesi kapsamında bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşmede, Türk mevkidaşının kendisine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüşme konusunda bir öneri sunmadığını söyledi.Putin, Zelenskiy'in Rus tarafıyla görüşmeye hazır olmadığını söylediği için böyle bir öneriye gerek olmadığını da kaydetti.'Tahıl sevkiyatının başlaması, büyük oranda Erdoğan'ın çabalarının bir sonucu'Erdoğan'ın gıda konusu, Ukrayna tahılının Odessa üzerinden çıkarılması da dahil Ukrayna'daki durumun normale dönmesi için önemli bir katkı sunduğunu ve tahıl sevkiyatının başlamasının büyük oranda Erdoğan'ın çabalarının bir sonucu olduğunu kaydeden Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu kriz etrafında çıkan bir dizi ciddi sorunun çözümünde gerçekten ciddi katkı yaptığını vurguladı.Putin, “Rusya’nın etkisiyle de dahil olmak üzere Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmanın büyümesi önlendi” dedi.Rus lider, Batı’nın tahıl ihracatıyla ilgili tavrını “gevezelik” olarak nitelendirdi.Putin, “Onların ne yaptığını anlamıyorum. Tüm bunlar ne için? Gevezelik devam ediyor, ama en yoksul ülkelere yardım yok” ifadesini kullandı.Putin, G20 Zirvesi’ne katılıp katılmayacağı sorusu üzerine, “Davet geldi, ben bakacağım, ama Rusya katılacak” dedi.Avrupa Birliği’nin, Rus tahıl ve gübreye uygulanan kısıtlamaları sadece Avrupa ülkeleri için kaldırma kararını çirkin olarak nitelendiren Putin, “Biz tahılımızı satacağız. Ürünümüzü satacağız. Ama eğer böyle satacaksak en yoksul ülkelere ulaşmayacak. Tüm mesele bu” ifadesini kullandı.Putin, Azerbaycan ve Ermenistan arasında çıkan son krizle ilgili bir soru üzerine, “Son olay sınırla ilgili, Karabağ’la hiçbir ilgisi yok. Tamamen farklı bölgede, Ermenistan-Azerbaycan sınırında meydana geldi” dedi.'Ukrayna, Rusya'daki nükleer santrallerin çevresinde terör saldırıları gerçekleştirmeye çalıştı'Ukrayna'nın Rusya'daki nükleer santrallerin çevresinde terör saldırıları gerçekleştirmeye çalıştığını ve bunun henüz kamuoyuna açıklanmamış olabileceğini söyleyen Putin, Rusya'nın olumsuz gelişmelerin önüne geçmek için her şeyi yapacağını ekledi.Avrupa’daki enerji krizini değerlendiren Putin, “Nihayetinde, sıkıştılarsa, durum öyle ağırsa Kuzey Akım-2’ye yönelik yaptırımları kaldırın. Yılda 55 milyar metreküp. Düğmeye basmaya bakar. Gaz hemen akacak. Onlar kendileri kapattı. Burada kapattılar, şurada onaramıyorlar. Yeni doğalgaz boru hattına yaptırım uyguladılar. Kuzey Akım-2’yi açmak istemeyen onlar, ama suçlu olan biz miyiz? Kimin suçlu olduğuna kimin olmadığına kendileri karar versinler ve kendi hatalarını bize yüklemesinler” ifadesini kullandı.

