https://sputniknews.com.tr/20220916/pfdkden-3-super-lig-kulubune-para-cezasi-1061252521.html
PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası
PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T01:17+0300
2022-09-16T01:17+0300
2022-09-16T01:21+0300
türkiye
türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu (tff)
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
ceza
mke ankaragücü
corendon alanyaspor
adana demirspor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/07/1044911389_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4504945a50df7deaf017cd1f8aca5be7.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, çeşitli gerekçelerle kurula sevk edilen Corendon Alanyaspor ve Adana Demirspor'a 56'şar bin lira, MKE Ankaragücü'ne ise 40 bin lira para cezası verildiği belirtildi.Kurul ayrıca, MKE Ankaragücü ve Adana Demirspor'un bazı taraftarlarının saha olaylarına karışmaları gerekçesiyle elektronik biletlerinin bir sonraki maçta kapatılmasına hükmetti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/07/1044911389_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_2114b8def0b0e9eb07d10abc1f1ffa44.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), ceza, mke ankaragücü, corendon alanyaspor, adana demirspor
türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), ceza, mke ankaragücü, corendon alanyaspor, adana demirspor
PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası
01:17 16.09.2022 (güncellendi: 01:21 16.09.2022) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, çeşitli gerekçelerle kurula sevk edilen Corendon Alanyaspor ve Adana Demirspor'a 56'şar bin lira, MKE Ankaragücü'ne ise 40 bin lira para cezası verildiği belirtildi.
Kurul ayrıca, MKE Ankaragücü ve Adana Demirspor'un bazı taraftarlarının saha olaylarına karışmaları gerekçesiyle elektronik biletlerinin bir sonraki maçta kapatılmasına hükmetti.