Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220916/pfdkden-3-super-lig-kulubune-para-cezasi-1061252521.html
PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası
PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T01:17+0300
2022-09-16T01:21+0300
türkiye
türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu (tff)
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
ceza
mke ankaragücü
corendon alanyaspor
adana demirspor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/07/1044911389_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4504945a50df7deaf017cd1f8aca5be7.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, çeşitli gerekçelerle kurula sevk edilen Corendon Alanyaspor ve Adana Demirspor'a 56'şar bin lira, MKE Ankaragücü'ne ise 40 bin lira para cezası verildiği belirtildi.Kurul ayrıca, MKE Ankaragücü ve Adana Demirspor'un bazı taraftarlarının saha olaylarına karışmaları gerekçesiyle elektronik biletlerinin bir sonraki maçta kapatılmasına hükmetti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/07/1044911389_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_2114b8def0b0e9eb07d10abc1f1ffa44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), ceza, mke ankaragücü, corendon alanyaspor, adana demirspor
türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), ceza, mke ankaragücü, corendon alanyaspor, adana demirspor

PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası

01:17 16.09.2022 (güncellendi: 01:21 16.09.2022)
© AATürkiye Futbol Federasyonu
Türkiye Futbol Federasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, çeşitli gerekçelerle kurula sevk edilen Corendon Alanyaspor ve Adana Demirspor'a 56'şar bin lira, MKE Ankaragücü'ne ise 40 bin lira para cezası verildiği belirtildi.
Kurul ayrıca, MKE Ankaragücü ve Adana Demirspor'un bazı taraftarlarının saha olaylarına karışmaları gerekçesiyle elektronik biletlerinin bir sonraki maçta kapatılmasına hükmetti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала