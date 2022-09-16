https://sputniknews.com.tr/20220916/pfdkden-3-super-lig-kulubune-para-cezasi-1061252521.html

PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası

PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T01:17+0300

2022-09-16T01:17+0300

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türkiye

türkiye futbol federasyonu

türkiye futbol federasyonu (tff)

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

ceza

mke ankaragücü

corendon alanyaspor

adana demirspor

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, çeşitli gerekçelerle kurula sevk edilen Corendon Alanyaspor ve Adana Demirspor'a 56'şar bin lira, MKE Ankaragücü'ne ise 40 bin lira para cezası verildiği belirtildi.Kurul ayrıca, MKE Ankaragücü ve Adana Demirspor'un bazı taraftarlarının saha olaylarına karışmaları gerekçesiyle elektronik biletlerinin bir sonraki maçta kapatılmasına hükmetti.

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türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), ceza, mke ankaragücü, corendon alanyaspor, adana demirspor