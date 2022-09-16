https://sputniknews.com.tr/20220916/ozbekistana-giden-burak-ozcivit-balmumu-heykeli-ile-bulustu-sen-kendini-taniyabildin-mi-1061267431.html
Özbekistan'a giden Burak Özçivit balmumu heykeli ile buluştu: 'Sen kendini tanıyabildin mi?'
Özbekistan'a giden Burak Özçivit balmumu heykeli ile buluştu: 'Sen kendini tanıyabildin mi?'
Özbekistan'da gerçekleşen 14. Uluslararası Taşkent Film Festivali’ne onur konuğu olarak katılan oyuncu Burak Özçivit, balmumu heykeli ile bir araya geldi... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T13:27+0300
2022-09-16T13:27+0300
2022-09-16T13:38+0300
yaşam
burak özçivit
özbekistan
balmumu heykel
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Oyuncu Burak Özçivit, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirilen 14. Uluslararası Taşkent Film Festivali'ne katıldı. Şeref konuğu olarak gittiği festivalde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ve açılış töreninde ilgi odağı olan Özçivit'e, meslektaşı Nurgül Yeşilçay da eşlik etti.Milliyet’in aktardığına göre Özçivit, festival alanında izdiham oluşmasına neden oldu. Hayranlarının fotoğraf çekilme istediğini geri çevirmeyen 37 yaşındaki ünlü isim, balmumu heykeli ile sosyal medyada gündem oldu.14. Uluslararası Taşkent Film Festivali'nde sahneye çıkarak duygularını da dile getiren oyuncu, festivalin ardından Özbekistan sokaklarını turlamayı da ihmal etmedi. Burak Özçivit, 22 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından bol bol Özbekistan'daki anlarına dair görüntüler paylaştı.Öte yandan oyuncu, Özbekistan'da balmumu heykeliyle de yan yana geldi. Heykeli inceleyen oyuncu, takipçilerine "Yorumları alalım" diye sordu.Özçivit'in heykelini görüp şaşkınlığını gizleyemeyen hayranları, sosyal medyada "Bu kim?", "Sen kendini tanıyabildin mi?" ve "Hiç benzemiyor" şeklinde yorumlar yaptı. Haykeli, merhum sanatçı Kartal Tibet'ın hayat verdiği 'Tarkan' karakterine benzetenler de oldu.
https://sputniknews.com.tr/20211222/burak-ozcivit-hakim-karsisina-cikti-onlem-alinmadigi-icin-3-kez-attan-dustum-1052018686.html
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burak özçivit, özbekistan, balmumu heykel
burak özçivit, özbekistan, balmumu heykel
Özbekistan'a giden Burak Özçivit balmumu heykeli ile buluştu: 'Sen kendini tanıyabildin mi?'
13:27 16.09.2022 (güncellendi: 13:38 16.09.2022) Abone ol
Özbekistan'da gerçekleşen 14. Uluslararası Taşkent Film Festivali’ne onur konuğu olarak katılan oyuncu Burak Özçivit, balmumu heykeli ile bir araya geldi. Heykeli, Özçivit’e benzeten çıkmadı.
Oyuncu Burak Özçivit, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirilen 14. Uluslararası Taşkent Film Festivali'ne katıldı. Şeref konuğu olarak gittiği festivalde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ve açılış töreninde ilgi odağı olan Özçivit'e, meslektaşı Nurgül Yeşilçay da eşlik etti.
Milliyet’in aktardığına göre Özçivit, festival alanında izdiham oluşmasına neden oldu. Hayranlarının fotoğraf çekilme istediğini geri çevirmeyen 37 yaşındaki ünlü isim, balmumu heykeli ile sosyal medyada gündem oldu.
14. Uluslararası Taşkent Film Festivali'nde sahneye çıkarak duygularını da dile getiren oyuncu, festivalin ardından Özbekistan sokaklarını turlamayı da ihmal etmedi. Burak Özçivit, 22 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından bol bol Özbekistan'daki anlarına dair görüntüler paylaştı.
Öte yandan oyuncu, Özbekistan'da balmumu heykeliyle de yan yana geldi. Heykeli inceleyen oyuncu, takipçilerine "Yorumları alalım" diye sordu.
Özçivit'in heykelini görüp şaşkınlığını gizleyemeyen hayranları, sosyal medyada "Bu kim?", "Sen kendini tanıyabildin mi?" ve "Hiç benzemiyor" şeklinde yorumlar yaptı. Haykeli, merhum sanatçı Kartal Tibet'ın hayat verdiği 'Tarkan' karakterine benzetenler de oldu.