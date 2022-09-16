https://sputniknews.com.tr/20220916/orduda-indirim-yapan-magazada-izdiham-cep-telefonu-elimden-silahla-alindi-1061275588.html

Ordu'da indirim yapan mağazada izdiham: 'Cep telefonu elimden silahla alındı'

Ordu'da indirim yapan mağazada izdiham: 'Cep telefonu elimden silahla alındı'

Ordu’da açılışa özel indirim yapan bir mağazanın fiyatlarını duyan müşteriler izdihama sebep oldu. Açılışta Samsun’dan gelen bir müşteri, aldığı cep... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T16:05+0300

2022-09-16T16:05+0300

2022-09-16T16:06+0300

türkiye

ordu

izdiham

indirim

teknoloji

telefon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1061275401_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_521bf6730bd0aa6acffa095137cd2649.jpg

Altınordu ilçesinde bir mağaza, açılış için indirimli fiyatlarla duyuru yaptı. Akyazı Mahallesi'ndeki, ev ve elektronik eşya dükkanının açılışında vatandaşlar kapıda geceden kuyruk oldu. Bazı vatandaşlar çevre il ve ilçelerden gelip, geceden beklemeye başladı. Kapıların açılmasıyla oluşan izdihamda vatandaşlar, buldukları indirimli ürünlere hücum etti. İndirimli cep telefonu, fritöz, robot süpürge gibi ürünleri almak isteyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu mağazada 15 bin liralının üzerinde olan cep telefonunu 10 bin liraya satın almak için büyük koşuşturma yaşandı.Bu esnada cep telefonunun barkodunu almayı başaran ve Samsun’dan kampanya için geceden gelen Mustafa Öztürk isimli bir kişi, iddiaya göre kendisine silah göstererek "Ben bekçiyim" diyen bir kişi tarafından telefona el konuldu. Elinden cep telefonu barkodunun zorla alındığını ileri süren şahıs, şikayette bulunacağını söyledi.'Bekçi olduğunu söyleyen kişi silah zoruyla telefon fişini elimden aldı'Öztürk, olayı şöyle anlattı:

https://sputniknews.com.tr/20220611/indirim-duyuran-magazada-izdiham-olustu-cevik-kuvvet-ekipleri-mudahale-etti-1057278695.html

türkiye

ordu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ordu, izdiham, indirim, teknoloji, telefon