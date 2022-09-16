https://sputniknews.com.tr/20220916/orduda-indirim-yapan-magazada-izdiham-cep-telefonu-elimden-silahla-alindi-1061275588.html
Ordu'da indirim yapan mağazada izdiham: 'Cep telefonu elimden silahla alındı'
Ordu'da indirim yapan mağazada izdiham: 'Cep telefonu elimden silahla alındı'
Ordu’da açılışa özel indirim yapan bir mağazanın fiyatlarını duyan müşteriler izdihama sebep oldu. Açılışta Samsun’dan gelen bir müşteri, aldığı cep... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T16:05+0300
2022-09-16T16:05+0300
2022-09-16T16:06+0300
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Altınordu ilçesinde bir mağaza, açılış için indirimli fiyatlarla duyuru yaptı. Akyazı Mahallesi'ndeki, ev ve elektronik eşya dükkanının açılışında vatandaşlar kapıda geceden kuyruk oldu. Bazı vatandaşlar çevre il ve ilçelerden gelip, geceden beklemeye başladı. Kapıların açılmasıyla oluşan izdihamda vatandaşlar, buldukları indirimli ürünlere hücum etti. İndirimli cep telefonu, fritöz, robot süpürge gibi ürünleri almak isteyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu mağazada 15 bin liralının üzerinde olan cep telefonunu 10 bin liraya satın almak için büyük koşuşturma yaşandı.Bu esnada cep telefonunun barkodunu almayı başaran ve Samsun’dan kampanya için geceden gelen Mustafa Öztürk isimli bir kişi, iddiaya göre kendisine silah göstererek "Ben bekçiyim" diyen bir kişi tarafından telefona el konuldu. Elinden cep telefonu barkodunun zorla alındığını ileri süren şahıs, şikayette bulunacağını söyledi.'Bekçi olduğunu söyleyen kişi silah zoruyla telefon fişini elimden aldı'Öztürk, olayı şöyle anlattı:
https://sputniknews.com.tr/20220611/indirim-duyuran-magazada-izdiham-olustu-cevik-kuvvet-ekipleri-mudahale-etti-1057278695.html
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ordu, izdiham, indirim, teknoloji, telefon
ordu, izdiham, indirim, teknoloji, telefon
Ordu'da indirim yapan mağazada izdiham: 'Cep telefonu elimden silahla alındı'
16:05 16.09.2022 (güncellendi: 16:06 16.09.2022) Abone ol
Ordu’da açılışa özel indirim yapan bir mağazanın fiyatlarını duyan müşteriler izdihama sebep oldu. Açılışta Samsun’dan gelen bir müşteri, aldığı cep telefonunun kendisinden silah gösterilerek alındığını iddia etti.
Altınordu ilçesinde bir mağaza, açılış için indirimli fiyatlarla duyuru yaptı. Akyazı Mahallesi'ndeki, ev ve elektronik eşya dükkanının açılışında vatandaşlar kapıda geceden kuyruk oldu. Bazı vatandaşlar çevre il ve ilçelerden gelip, geceden beklemeye başladı. Kapıların açılmasıyla oluşan izdihamda vatandaşlar, buldukları indirimli ürünlere hücum etti.
İndirimli cep telefonu, fritöz, robot süpürge gibi ürünleri almak isteyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu mağazada 15 bin liralının üzerinde olan cep telefonunu 10 bin liraya satın almak için büyük koşuşturma yaşandı.
Bu esnada cep telefonunun barkodunu almayı başaran ve Samsun’dan kampanya için geceden gelen Mustafa Öztürk isimli bir kişi, iddiaya göre kendisine silah göstererek "Ben bekçiyim" diyen bir kişi tarafından telefona el konuldu. Elinden cep telefonu barkodunun zorla alındığını ileri süren şahıs, şikayette bulunacağını söyledi.
'Bekçi olduğunu söyleyen kişi silah zoruyla telefon fişini elimden aldı'
Öztürk, olayı şöyle anlattı:
“Dün akşam saatlerinde geldim ve gece yarısından itibaren başlamaya başladım. Gündüz girdiğimiz kuyrukta, akşam gelen bazı kişilerin içerisinde bekçi olduklarını söyleyenler de vardı. Cep telefonunun birisini ben almayı başardım, ama elimden zorla aldılar. Üstüme çullandılar ve belindeki silahı gösterip, ‘yanındaki arkadaşının kafasına dayıyayım mı?’ dedi. Bu arkadaşların ikisi de Altınordu ilçesinde bekçi. Ben şikayetçi olacağım ve içeride hiçbir şekilde güvenlik tedbiri alınmamış. Hepsi üzerime çullandı.”