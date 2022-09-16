https://sputniknews.com.tr/20220916/obrador-batiyi-ukraynadaki-catismayi-kotulestirmekle-sucladi-1061293291.html

Obrador, Batı’yı Ukrayna’daki çatışmayı kötüleştirmekle suçladı

Obrador, Batı’yı Ukrayna’daki çatışmayı kötüleştirmekle suçladı

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Ukrayna’daki çatışmada çıkarlarını tatmin etmenin yollarını arayan etki gruplarının, silah üreticilerinin, NATO... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T22:34+0300

2022-09-16T22:34+0300

2022-09-16T22:35+0300

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Meksika Bağımsızlık Günü vesilesiyle düzenlenen resmi geçitte konuşan Obrador, “Devlette ve ekonomide belli konuma sahip etki grupları, siyaseti silahlı çatışmaya götürmek için her türlü çabayı gösteriyor. Bir kez bu hatayı yaptıktan sonra bunu düzeltmek yerine daha da ağırlaştırmayı tercih ettiler. Tüm insanlara çektirdikleri ıstırapları veya ulusların istikrarına ve toplumların refahına verdikleri zararı umursamadılar. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş böyle doğdu. Daha sonra kabul edilen yaptırımlar ve saldırıya uğrayan ülkeye büyük miktarda silah tedariki, devam eden çatışmaya katkıda bulundu ve irrasyonelliğe ek doz oldu” dedi.Birleşmiş Milletler ve önde gelen güçlerin, barışçıl diyalogu teşvik etme görevini ihmal ettiklerini, bu yönde hiçbir şey yapılmadığını söyleyen Meksika lideri, “Daha da ayıplanması gereken, yalnızca hegemonik çıkarlarına hizmet etmek için kendilerini açıkça veya zımnen çatışma içinde konumlandıran büyük güçlerin davranışıdır. Bu yüzden, diğerleri gibi bu savaşın da silah endüstrisinin çıkarlarından ilham aldığına dair sapkın ve olasılık dışı şüpheden kaçınmak mümkün değil” ifadesini kullandı.NATO ülkelerinin bir yandan Ukrayna’ya üyelik vermeyi reddederken diğer yandan bu ülkeye çok sayıda silah vermesini ve Rusya’ya yaptırım uygulamasını sorgulayan Obrador, “Bu önlemler sadece çatışmayı şiddetlendirdi, mağdurlar, aileleri ve mülteciler için daha fazla acıya neden oldu, gıda ve enerji kıtlığını şiddetlendirdi ve küresel enflasyona katkıda bulundu” yorumunda bulundu.BM Genel Kurulu toplantısında, Ukrayna’daki çatışmanın derhal durması ve en az 5 yıllık ateşkesin sağlanması için acil çözüm arama teklifinde bulunacaklarını dile getiren Meksika lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Barış misyonu, Ukrayna’da derhal silahlı eylemlerin durmasını, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında doğrudan görüşmelerin başlamasını sağlamalı. Ayrıca kurulacak barış komitesi, önerimiz üzerine, en az 5 yıl sürecek, BM Güvenlik Konseyi’nde oybirliğiyle onaylanacak ve derhal tüm silahlı eylemlerinin ve provokasyonlarının, ayrıca nükleer ve füze denemelerinin durmasını öngören çok taraflı ateşkes anlaşmasının yapılmasını sağlamalı.”Obrador’un görüşüne göre, Meksika’nın planı barış ve huzur havasını oluşturmaya ve hükümetlerin çabalarını, tüm kıtalar için geçerli yıkıcı yoksulluk, sağlık ve şiddet sorunlarının çözümüne yönlendirmeye yardımcı olacak.

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