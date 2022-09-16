https://sputniknews.com.tr/20220916/obrador-batiyi-ukraynadaki-catismayi-kotulestirmekle-sucladi-1061293291.html
Obrador, Batı’yı Ukrayna’daki çatışmayı kötüleştirmekle suçladı
Obrador, Batı’yı Ukrayna’daki çatışmayı kötüleştirmekle suçladı
Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Ukrayna’daki çatışmada çıkarlarını tatmin etmenin yollarını arayan etki gruplarının, silah üreticilerinin, NATO... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T22:34+0300
2022-09-16T22:34+0300
2022-09-16T22:35+0300
dünya
meksika
andres manuel lopez obrador
batı
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057065505_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_70eafda5ff0ce3fe9f3d60b3789c75d3.jpg
Meksika Bağımsızlık Günü vesilesiyle düzenlenen resmi geçitte konuşan Obrador, “Devlette ve ekonomide belli konuma sahip etki grupları, siyaseti silahlı çatışmaya götürmek için her türlü çabayı gösteriyor. Bir kez bu hatayı yaptıktan sonra bunu düzeltmek yerine daha da ağırlaştırmayı tercih ettiler. Tüm insanlara çektirdikleri ıstırapları veya ulusların istikrarına ve toplumların refahına verdikleri zararı umursamadılar. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş böyle doğdu. Daha sonra kabul edilen yaptırımlar ve saldırıya uğrayan ülkeye büyük miktarda silah tedariki, devam eden çatışmaya katkıda bulundu ve irrasyonelliğe ek doz oldu” dedi.Birleşmiş Milletler ve önde gelen güçlerin, barışçıl diyalogu teşvik etme görevini ihmal ettiklerini, bu yönde hiçbir şey yapılmadığını söyleyen Meksika lideri, “Daha da ayıplanması gereken, yalnızca hegemonik çıkarlarına hizmet etmek için kendilerini açıkça veya zımnen çatışma içinde konumlandıran büyük güçlerin davranışıdır. Bu yüzden, diğerleri gibi bu savaşın da silah endüstrisinin çıkarlarından ilham aldığına dair sapkın ve olasılık dışı şüpheden kaçınmak mümkün değil” ifadesini kullandı.NATO ülkelerinin bir yandan Ukrayna’ya üyelik vermeyi reddederken diğer yandan bu ülkeye çok sayıda silah vermesini ve Rusya’ya yaptırım uygulamasını sorgulayan Obrador, “Bu önlemler sadece çatışmayı şiddetlendirdi, mağdurlar, aileleri ve mülteciler için daha fazla acıya neden oldu, gıda ve enerji kıtlığını şiddetlendirdi ve küresel enflasyona katkıda bulundu” yorumunda bulundu.BM Genel Kurulu toplantısında, Ukrayna’daki çatışmanın derhal durması ve en az 5 yıllık ateşkesin sağlanması için acil çözüm arama teklifinde bulunacaklarını dile getiren Meksika lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Barış misyonu, Ukrayna’da derhal silahlı eylemlerin durmasını, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında doğrudan görüşmelerin başlamasını sağlamalı. Ayrıca kurulacak barış komitesi, önerimiz üzerine, en az 5 yıl sürecek, BM Güvenlik Konseyi’nde oybirliğiyle onaylanacak ve derhal tüm silahlı eylemlerinin ve provokasyonlarının, ayrıca nükleer ve füze denemelerinin durmasını öngören çok taraflı ateşkes anlaşmasının yapılmasını sağlamalı.”Obrador’un görüşüne göre, Meksika’nın planı barış ve huzur havasını oluşturmaya ve hükümetlerin çabalarını, tüm kıtalar için geçerli yıkıcı yoksulluk, sağlık ve şiddet sorunlarının çözümüne yönlendirmeye yardımcı olacak.
meksika
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057065505_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9de7f04ed1bb10befb651ae8486ad869.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meksika, andres manuel lopez obrador, batı, nato
meksika, andres manuel lopez obrador, batı, nato
Obrador, Batı’yı Ukrayna’daki çatışmayı kötüleştirmekle suçladı
22:34 16.09.2022 (güncellendi: 22:35 16.09.2022) Abone ol
Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Ukrayna’daki çatışmada çıkarlarını tatmin etmenin yollarını arayan etki gruplarının, silah üreticilerinin, NATO ülkelerinin ve dünya güçlerinin, çatışmayı daha da şiddetlendirerek bu çatışmanın mağdurlarına ve tüm dünyaya daha fazla acı verdiğini belirtti.
Meksika Bağımsızlık Günü vesilesiyle düzenlenen resmi geçitte konuşan Obrador, “Devlette ve ekonomide belli konuma sahip etki grupları, siyaseti silahlı çatışmaya götürmek için her türlü çabayı gösteriyor. Bir kez bu hatayı yaptıktan sonra bunu düzeltmek yerine daha da ağırlaştırmayı tercih ettiler. Tüm insanlara çektirdikleri ıstırapları veya ulusların istikrarına ve toplumların refahına verdikleri zararı umursamadılar. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş böyle doğdu. Daha sonra kabul edilen yaptırımlar ve saldırıya uğrayan ülkeye büyük miktarda silah tedariki, devam eden çatışmaya katkıda bulundu ve irrasyonelliğe ek doz oldu” dedi.
Birleşmiş Milletler ve önde gelen güçlerin, barışçıl diyalogu teşvik etme görevini ihmal ettiklerini, bu yönde hiçbir şey yapılmadığını söyleyen Meksika lideri, “Daha da ayıplanması gereken, yalnızca hegemonik çıkarlarına hizmet etmek için kendilerini açıkça veya zımnen çatışma içinde konumlandıran büyük güçlerin davranışıdır. Bu yüzden, diğerleri gibi bu savaşın da silah endüstrisinin çıkarlarından ilham aldığına dair sapkın ve olasılık dışı şüpheden kaçınmak mümkün değil” ifadesini kullandı.
NATO ülkelerinin bir yandan Ukrayna’ya üyelik vermeyi reddederken diğer yandan bu ülkeye çok sayıda silah vermesini ve Rusya’ya yaptırım uygulamasını sorgulayan Obrador, “Bu önlemler sadece çatışmayı şiddetlendirdi, mağdurlar, aileleri ve mülteciler için daha fazla acıya neden oldu, gıda ve enerji kıtlığını şiddetlendirdi ve küresel enflasyona katkıda bulundu” yorumunda bulundu.
BM Genel Kurulu toplantısında, Ukrayna’daki çatışmanın derhal durması ve en az 5 yıllık ateşkesin sağlanması için acil çözüm arama teklifinde bulunacaklarını dile getiren Meksika lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Barış misyonu, Ukrayna’da derhal silahlı eylemlerin durmasını, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında doğrudan görüşmelerin başlamasını sağlamalı. Ayrıca kurulacak barış komitesi, önerimiz üzerine, en az 5 yıl sürecek, BM Güvenlik Konseyi’nde oybirliğiyle onaylanacak ve derhal tüm silahlı eylemlerinin ve provokasyonlarının, ayrıca nükleer ve füze denemelerinin durmasını öngören çok taraflı ateşkes anlaşmasının yapılmasını sağlamalı.”
Obrador’un görüşüne göre, Meksika’nın planı barış ve huzur havasını oluşturmaya ve hükümetlerin çabalarını, tüm kıtalar için geçerli yıkıcı yoksulluk, sağlık ve şiddet sorunlarının çözümüne yönlendirmeye yardımcı olacak.