https://sputniknews.com.tr/20220916/natonun-silah-stoklari-kieve-tedarik-nedeniyle-azaldi-1061252759.html
NATO'nun silah stokları Kiev’e tedarik nedeniyle azaldı
NATO'nun silah stokları Kiev’e tedarik nedeniyle azaldı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyesi ülkelerdeki silah stoklarının Ukrayna’ya yapılan sevkiyatlar nedeniyle azaldığını itiraf etti. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T01:26+0300
2022-09-16T01:26+0300
2022-09-16T01:29+0300
ukrayna krizi
nato
kiev
silah
tedarik
jens stoltenberg
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CNN’e konuşan Stoltenberg, “Ukrayna’ya sağladığımız destek mevcut rezervlerimizden alındı, şimdi bununla ilgilenmemiz lazım. Yani şimdi stoklarımız azalıyor, bu da stoklarımızı yeniden doldurmamız gerektiği anlamına geliyor” diye açıkladı.Stoltenberg’in sözlerine göre NATO, teçhizat ve silah üretimini hızlandırmak için savunma sanayisiyle birlikte çalışmalı.
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nato, kiev, silah, tedarik, jens stoltenberg
nato, kiev, silah, tedarik, jens stoltenberg
NATO'nun silah stokları Kiev’e tedarik nedeniyle azaldı
01:26 16.09.2022 (güncellendi: 01:29 16.09.2022) Abone ol
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyesi ülkelerdeki silah stoklarının Ukrayna’ya yapılan sevkiyatlar nedeniyle azaldığını itiraf etti.
CNN’e konuşan Stoltenberg, “Ukrayna’ya sağladığımız destek mevcut rezervlerimizden alındı, şimdi bununla ilgilenmemiz lazım. Yani şimdi stoklarımız azalıyor, bu da stoklarımızı yeniden doldurmamız gerektiği anlamına geliyor” diye açıkladı.
Stoltenberg’in sözlerine göre NATO, teçhizat ve silah üretimini hızlandırmak için savunma sanayisiyle birlikte çalışmalı.