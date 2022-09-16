https://sputniknews.com.tr/20220916/natonun-silah-stoklari-kieve-tedarik-nedeniyle-azaldi-1061252759.html

NATO'nun silah stokları Kiev’e tedarik nedeniyle azaldı

NATO'nun silah stokları Kiev’e tedarik nedeniyle azaldı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyesi ülkelerdeki silah stoklarının Ukrayna’ya yapılan sevkiyatlar nedeniyle azaldığını itiraf etti. 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T01:26+0300

2022-09-16T01:26+0300

2022-09-16T01:29+0300

ukrayna krizi

nato

kiev

silah

tedarik

jens stoltenberg

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CNN’e konuşan Stoltenberg, “Ukrayna’ya sağladığımız destek mevcut rezervlerimizden alındı, şimdi bununla ilgilenmemiz lazım. Yani şimdi stoklarımız azalıyor, bu da stoklarımızı yeniden doldurmamız gerektiği anlamına geliyor” diye açıkladı.Stoltenberg’in sözlerine göre NATO, teçhizat ve silah üretimini hızlandırmak için savunma sanayisiyle birlikte çalışmalı.

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nato, kiev, silah, tedarik, jens stoltenberg