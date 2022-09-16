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https://sputniknews.com.tr/20220916/michael-jordanin-formasi-rekor-fiyata-satildi-1061281603.html
Michael Jordan'ın forması rekor fiyata satıldı
Michael Jordan'ın forması rekor fiyata satıldı
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından Michael Jordan'ın, 1998 NBA Finalleri'nde giydiği forma, rekor fiyata alıcı buldu. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T18:13+0300
2022-09-16T18:17+0300
michael jordan
spor
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rekor
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Dünyanın en önemli müzayede şirketlerinden Sotheby tarafından düzenlenen açık artırmada, 10.1 milyon dolara adı açıklanmayan bir alıcı bulan forma, tarihteki en pahalı spor hatırası oldu.Jordan'ın formasını giydiği Chicago Bulls, 1990'lı yıllarda 6 şampiyonluk yaşadı. Bunlardan sonuncusu ise 1998'de, Utah Jazz'e karşı oynadıkları ve 4-2 kazandıkları final serisiydi. Michael Jordan, bu serinin ilk maçında rekor fiyata satılan formayı giymişti. Bu şampiyonluğun ardından Jordan emekliye ayrılmış ve Scottie Pippen, Dennis Rodman ve Steve Kerr gibi takımın diğer yıldızları ile yollar ayrılmıştı.Spor hatıralarında önceki rekor ise iki yıl önce vefat eden Arjantinli futbol yıldızı Diego Armando Maradona'ya aitti. 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'in İngiltere'yi 2-1 yendiği maçta takımının iki golüne imza atan Maradona'nın giydiği forma, yine bu yıl içinde 9,28 milyon dolara satılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20210831/michael-jordanin-cok-kullanilmis-ic-camasiri-acik-artirmaya-cikarildi-1048475904.html
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michael jordan, forma, rekor
michael jordan, forma, rekor

Michael Jordan'ın forması rekor fiyata satıldı

18:13 16.09.2022 (güncellendi: 18:17 16.09.2022)
© REUTERSMichael Jordan'ın forması
Michael Jordan'ın forması - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© REUTERS
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Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından Michael Jordan'ın, 1998 NBA Finalleri'nde giydiği forma, rekor fiyata alıcı buldu.
Dünyanın en önemli müzayede şirketlerinden Sotheby tarafından düzenlenen açık artırmada, 10.1 milyon dolara adı açıklanmayan bir alıcı bulan forma, tarihteki en pahalı spor hatırası oldu.
Jordan'ın formasını giydiği Chicago Bulls, 1990'lı yıllarda 6 şampiyonluk yaşadı. Bunlardan sonuncusu ise 1998'de, Utah Jazz'e karşı oynadıkları ve 4-2 kazandıkları final serisiydi. Michael Jordan, bu serinin ilk maçında rekor fiyata satılan formayı giymişti. Bu şampiyonluğun ardından Jordan emekliye ayrılmış ve Scottie Pippen, Dennis Rodman ve Steve Kerr gibi takımın diğer yıldızları ile yollar ayrılmıştı.
Spor hatıralarında önceki rekor ise iki yıl önce vefat eden Arjantinli futbol yıldızı Diego Armando Maradona'ya aitti. 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'in İngiltere'yi 2-1 yendiği maçta takımının iki golüne imza atan Maradona'nın giydiği forma, yine bu yıl içinde 9,28 milyon dolara satılmıştı.
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