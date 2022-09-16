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Mersin'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Mersin'de 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mersin'in Aydıncık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
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mersin
deprem
afad
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 04.56'da merkez üssü Mersin'in Aydıncık ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yerin 15.65 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
https://sputniknews.com.tr/20220907/deprem-kusagindaki-sakaryaya-yeni-afet-koordinasyon-merkezi-insa-edilecek-1060924712.html
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mersin, deprem, afad
mersin, deprem, afad

Mersin'de 3.7 büyüklüğünde deprem

10:06 16.09.2022
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© DHA
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mersin'in Aydıncık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 04.56'da merkez üssü Mersin'in Aydıncık ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 15.65 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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