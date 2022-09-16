https://sputniknews.com.tr/20220916/mersinde-37-buyuklugunde-deprem-1061256849.html

Mersin'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Mersin'de 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mersin'in Aydıncık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T10:06+0300

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türkiye

mersin

deprem

afad

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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 04.56'da merkez üssü Mersin'in Aydıncık ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yerin 15.65 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

https://sputniknews.com.tr/20220907/deprem-kusagindaki-sakaryaya-yeni-afet-koordinasyon-merkezi-insa-edilecek-1060924712.html

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