https://sputniknews.com.tr/20220916/merkez-bankasi-yil-sonu-enflasyon-beklentisi-ve-dolar-tahminini-acikladi-1061258345.html

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi ve dolar tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı piyasa katılımcıları anketini yayımladı. 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T10:58+0300

2022-09-16T10:58+0300

2022-09-16T10:58+0300

ekonomi

merkez bankası

tüfe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052894886_0:2:760:430_1920x0_80_0_0_a2d6658f5c01dc25922907c534623d1f.jpg

Merkez Bankası eylül ayına ilişkin 'Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 70,6'dan yüzde 67,73'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,99 iken, bu anket döneminde yüzde 36,74 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 24,35'ten yüzde 20,63 seviyesine indi.Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 19,65'ten 19,51 seviyesine geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 22,03 seviyesinden 22,07'ye yükseldi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

merkez bankası, tüfe