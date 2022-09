https://sputniknews.com.tr/20220916/lavrov-rusya-ve-cin-bmdeki-eylemlerini-koordine-etmeye-devam-edecek-1061252619.html

Lavrov: Rusya ve Çin, BM'deki eylemlerini koordine etmeye devam edecek

Lavrov: Rusya ve Çin, BM'deki eylemlerini koordine etmeye devam edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Çin’in New York'ta yapılacak olan BM Genel Kurulu'nda eylemlerini koordine etmeye devam edeceklerini belirtti. 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T01:20+0300

2022-09-16T01:20+0300

2022-09-16T01:20+0300

sergey lavrov

dünya

rusya

çin

bm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1059118604_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_ab45d6a32e9eda14542528a2d4e3d51b.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, gazeteci Pavel Zarubin’e demecinde Rusya ve Çin’in uluslararası gündeme ilişkin görüşlerinin tamamen örtüştüğünü, iki ülkenin New York'ta yapılacak olan BM Genel Kurulu'nda eylemlerini koordine etmeye devam edeceklerini söyledi.Lavrov, ilgili soru karşısında “Uluslararası duruma ilişkin değerlendirmelerimizde tamamen mutabıkız, bu konuda hiçbir görüş ayrılığımız yok. Yaklaşan BM Genel Kurulu da dahil olmak üzere eylemlerimizi koordine etmeye devam edeceğiz” yanıtını verdi.Özbekistan’ın Semerkand kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping arasında yapılan görüşmeyi ‘harika’ olarak nitelendiren Lavrov, “Harika, her zamanki gibi, bu görüşmeler her zaman sağduyulu bir şekilde, somut ve özellikle ilgili bakanlıkların ve kurumların karşı karşıya olduğu görevler tartışılarak düzenleniyor, bu sefer de böyle oldu” ifadelerini kullandı.

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey lavrov, rusya, çin, bm