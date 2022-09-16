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https://sputniknews.com.tr/20220916/lavrov-rusya-ve-cin-bmdeki-eylemlerini-koordine-etmeye-devam-edecek-1061252619.html
Lavrov: Rusya ve Çin, BM'deki eylemlerini koordine etmeye devam edecek
Lavrov: Rusya ve Çin, BM'deki eylemlerini koordine etmeye devam edecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Çin’in New York'ta yapılacak olan BM Genel Kurulu'nda eylemlerini koordine etmeye devam edeceklerini belirtti. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T01:20+0300
2022-09-16T01:20+0300
sergey lavrov
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rusya
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, gazeteci Pavel Zarubin’e demecinde Rusya ve Çin’in uluslararası gündeme ilişkin görüşlerinin tamamen örtüştüğünü, iki ülkenin New York'ta yapılacak olan BM Genel Kurulu'nda eylemlerini koordine etmeye devam edeceklerini söyledi.Lavrov, ilgili soru karşısında “Uluslararası duruma ilişkin değerlendirmelerimizde tamamen mutabıkız, bu konuda hiçbir görüş ayrılığımız yok. Yaklaşan BM Genel Kurulu da dahil olmak üzere eylemlerimizi koordine etmeye devam edeceğiz” yanıtını verdi.Özbekistan’ın Semerkand kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping arasında yapılan görüşmeyi ‘harika’ olarak nitelendiren Lavrov, “Harika, her zamanki gibi, bu görüşmeler her zaman sağduyulu bir şekilde, somut ve özellikle ilgili bakanlıkların ve kurumların karşı karşıya olduğu görevler tartışılarak düzenleniyor, bu sefer de böyle oldu” ifadelerini kullandı.
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sergey lavrov, rusya, çin, bm
sergey lavrov, rusya, çin, bm

Lavrov: Rusya ve Çin, BM'deki eylemlerini koordine etmeye devam edecek

01:20 16.09.2022
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Çin’in New York'ta yapılacak olan BM Genel Kurulu'nda eylemlerini koordine etmeye devam edeceklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, gazeteci Pavel Zarubin’e demecinde Rusya ve Çin’in uluslararası gündeme ilişkin görüşlerinin tamamen örtüştüğünü, iki ülkenin New York'ta yapılacak olan BM Genel Kurulu'nda eylemlerini koordine etmeye devam edeceklerini söyledi.
Lavrov, ilgili soru karşısında “Uluslararası duruma ilişkin değerlendirmelerimizde tamamen mutabıkız, bu konuda hiçbir görüş ayrılığımız yok. Yaklaşan BM Genel Kurulu da dahil olmak üzere eylemlerimizi koordine etmeye devam edeceğiz” yanıtını verdi.
Özbekistan’ın Semerkand kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping arasında yapılan görüşmeyi ‘harika’ olarak nitelendiren Lavrov, “Harika, her zamanki gibi, bu görüşmeler her zaman sağduyulu bir şekilde, somut ve özellikle ilgili bakanlıkların ve kurumların karşı karşıya olduğu görevler tartışılarak düzenleniyor, bu sefer de böyle oldu” ifadelerini kullandı.
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