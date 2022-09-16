https://sputniknews.com.tr/20220916/kucukcekmecede-araciyla-carptigi-yayayi-darp-etti-silahla-ates-acti-1061299554.html
Küçükçekmece'de aracıyla çarptığı yayayı darp etti, silahla ateş açtı
Küçükçekmece'de aracıyla çarptığı yayayı darp etti, silahla ateş açtı
İstanbul Küçükçekmece'de otomobiliyle çarptığı yayayı darp eden sürücü, mahalle sakinlerinin kendisine saldırması üzerine silahla havaya ateş açtı. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T23:50+0300
2022-09-16T23:50+0300
2022-09-16T23:50+0300
istanbul
türkiye
küçükçekmece
silah
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Küçükçekmece'de, öğrenci olduğu belirtilen yayaya trafik ışıklarında otomobil hafif şekilde çarptı. Aracını yol ortasında durduran sürücü, çarptığı için kendisine tepki gösteren yayayı dövmeye başladı. DHA'nın haberine göre bunu gören mahalle sakinleri de sürücüye saldırdı. Sürücü, silahla havaya ateş açıp otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Sürücünün bir kişiyi darp etmesi, mahallelilerin ona karşılık vermesi ve silahla ateş açıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Mahalle sakini Nesri Bol, "Yolda acayip bir trafik vardı. Genç bir öğrenci çocuk, sırtında okul çantası vardı, okul saatiydi zaten. Işıklardan geçti diye önce arabadan çocuğa hakaretler etmeye başladı. Sonra indi, çocuğa saldırdı, vurmaya kalktı ama çocuktan hiç ses çıkmıyor. Ondan sonra yoldan geçen esnaf falan ayırmaya başladı. Arabaya bindi ilerledi, sonra tekrar çocuğun önünü kesti. Esnaf tuttu, çocuğu elinden aldı. Bu sefer de havaya ateş açmaya başladı. Bir öğrenciye böyle bir saldırı yapılması normal değil. Bir ışıkta geçti diye havaya ateş açmak, çocuğu darp etmek normal bir şey değil. Kendisi memurmuş diye duyduk. Memur olabilir, her ne olursa olsun küçük, savunmasız bir çocuğa silah açamaz" dedi.
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istanbul, küçükçekmece, silah
istanbul, küçükçekmece, silah
Küçükçekmece'de aracıyla çarptığı yayayı darp etti, silahla ateş açtı
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İstanbul Küçükçekmece'de otomobiliyle çarptığı yayayı darp eden sürücü, mahalle sakinlerinin kendisine saldırması üzerine silahla havaya ateş açtı.
Küçükçekmece'de, öğrenci olduğu belirtilen yayaya trafik ışıklarında otomobil hafif şekilde çarptı. Aracını yol ortasında durduran sürücü, çarptığı için kendisine tepki gösteren yayayı dövmeye başladı.
DHA'nın haberine göre bunu gören mahalle sakinleri de sürücüye saldırdı. Sürücü, silahla havaya ateş açıp otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.
Sürücünün bir kişiyi darp etmesi, mahallelilerin ona karşılık vermesi ve silahla ateş açıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Mahalle sakini Nesri Bol, "Yolda acayip bir trafik vardı. Genç bir öğrenci çocuk, sırtında okul çantası vardı, okul saatiydi zaten. Işıklardan geçti diye önce arabadan çocuğa hakaretler etmeye başladı. Sonra indi, çocuğa saldırdı, vurmaya kalktı ama çocuktan hiç ses çıkmıyor. Ondan sonra yoldan geçen esnaf falan ayırmaya başladı. Arabaya bindi ilerledi, sonra tekrar çocuğun önünü kesti. Esnaf tuttu, çocuğu elinden aldı. Bu sefer de havaya ateş açmaya başladı. Bir öğrenciye böyle bir saldırı yapılması normal değil. Bir ışıkta geçti diye havaya ateş açmak, çocuğu darp etmek normal bir şey değil. Kendisi memurmuş diye duyduk. Memur olabilir, her ne olursa olsun küçük, savunmasız bir çocuğa silah açamaz" dedi.