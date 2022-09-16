https://sputniknews.com.tr/20220916/kirgizistan-ve-tacikistandan-karsilikli-suclama-1061289713.html
Kırgızistan ve Tacikistan’dan karşılıklı suçlama
Kırgızistan ve Tacikistan’dan karşılıklı suçlama
Tacikistan, ateşkes anlaşmasına rağmen Kırgızistan’ın sivil hedeflere savaş helikopterleri ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını bildirirken Kırgızistan... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T21:18+0300
2022-09-16T21:18+0300
2022-09-16T21:18+0300
dünya
kırgızistan
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Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi’nden Sputnik’e açıklamasında, “Kolluk kuvvetleri yöneticilerinin görüşmesine ve ateşkes ilanına rağmen yarım saat sonra Kırgızistan, grup silahtan ve askeri teçhizattan Bobocon, Gafurov, Voruh ve Çorkuh yönünde ateş açtı” ifadesine yer verildi.Açıklamada, Kırgızistan’ın, sivil hedeflere saldırılarında savaş helikopterlerini ve insansız hava araçlarını kullandığı ve sınır bölgeye takviye yaptığı belirtildi.Kırıgizstan Sınır Muhafaza Servisi de Tacik askerlerin ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.Tacikistan’ın sınır bölgeye asker ve teçhizat takviyesi yaptığını bildiren Kırgızistan, Tacik askerlerin akşam saatlerinde Kırgızistan mevzilerini ateşe tuttuğunu açıkladı.Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi de Tacikistan’ın saldırısında çok sayıda asker kaybettiklerini belirterek, “Sayıları ölen sivillerden daha fazla. Sivilleri zamanında tahliye etmeyi başardık” dedi.
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kırgızistan
Kırgızistan ve Tacikistan’dan karşılıklı suçlama
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Tacikistan, ateşkes anlaşmasına rağmen Kırgızistan’ın sivil hedeflere savaş helikopterleri ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını bildirirken Kırgızistan, komşusunu ateşe devam etmekle suçladı.
Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi’nden Sputnik’e açıklamasında, “Kolluk kuvvetleri yöneticilerinin görüşmesine ve ateşkes ilanına rağmen yarım saat sonra Kırgızistan, grup silahtan ve askeri teçhizattan Bobocon, Gafurov, Voruh ve Çorkuh yönünde ateş açtı” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Kırgızistan’ın, sivil hedeflere saldırılarında savaş helikopterlerini ve insansız hava araçlarını kullandığı ve sınır bölgeye takviye yaptığı belirtildi.
Kırıgizstan Sınır Muhafaza Servisi de Tacik askerlerin ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.
Tacikistan’ın sınır bölgeye asker ve teçhizat takviyesi yaptığını bildiren Kırgızistan, Tacik askerlerin akşam saatlerinde Kırgızistan mevzilerini ateşe tuttuğunu açıkladı.
Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi de Tacikistan’ın saldırısında çok sayıda asker kaybettiklerini belirterek, “Sayıları ölen sivillerden daha fazla. Sivilleri zamanında tahliye etmeyi başardık” dedi.