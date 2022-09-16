https://sputniknews.com.tr/20220916/kirgizistan-ve-tacikistandan-karsilikli-suclama-1061289713.html

Kırgızistan ve Tacikistan’dan karşılıklı suçlama

Kırgızistan ve Tacikistan’dan karşılıklı suçlama

Tacikistan, ateşkes anlaşmasına rağmen Kırgızistan’ın sivil hedeflere savaş helikopterleri ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını bildirirken Kırgızistan... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T21:18+0300

2022-09-16T21:18+0300

2022-09-16T21:18+0300

dünya

kırgızistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1d/1053256606_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_de6f8ed254f067154e8bbb5c387eb08b.jpg

Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi’nden Sputnik’e açıklamasında, “Kolluk kuvvetleri yöneticilerinin görüşmesine ve ateşkes ilanına rağmen yarım saat sonra Kırgızistan, grup silahtan ve askeri teçhizattan Bobocon, Gafurov, Voruh ve Çorkuh yönünde ateş açtı” ifadesine yer verildi.Açıklamada, Kırgızistan’ın, sivil hedeflere saldırılarında savaş helikopterlerini ve insansız hava araçlarını kullandığı ve sınır bölgeye takviye yaptığı belirtildi.Kırıgizstan Sınır Muhafaza Servisi de Tacik askerlerin ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.Tacikistan’ın sınır bölgeye asker ve teçhizat takviyesi yaptığını bildiren Kırgızistan, Tacik askerlerin akşam saatlerinde Kırgızistan mevzilerini ateşe tuttuğunu açıkladı.Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi de Tacikistan’ın saldırısında çok sayıda asker kaybettiklerini belirterek, “Sayıları ölen sivillerden daha fazla. Sivilleri zamanında tahliye etmeyi başardık” dedi.

kırgızistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kırgızistan