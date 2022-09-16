https://sputniknews.com.tr/20220916/kirgizistan-ve-tacikistan-sinirda-ateskes-konusunda-anlasti-1061271953.html
Kırgızistan ve Tacikistan sınırda ateşkes konusunda anlaştı
Kırgızistan ve Tacikistan sınırda ateşkes konusunda anlaştı
Kırgızistan ve Tacikistan'ın sınırda ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T14:53+0300
2022-09-16T14:53+0300
2022-09-16T14:53+0300
dünya
tacikistan
kırgızistan
ateşkes
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Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacik mevkidaşı Saymumin Yatimov'un görüşmesi sonucunda sınırda ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.Kırgızistan-Tacikistan sınırında iki ülke muhafız askerleri arasında bu sabah belli olmayan nedenle silahlı çatışma çıkmış, 31 kişi yaralanmıştı.İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı yüzünden bölgede arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırda izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlikler yaşanıyor.Kırgızistan, 21 Mayıs 2021'den itibaren sınır sorunu çözülene kadar Tacikistan ile olan sınırdaki gümrük kapılarını kapatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220916/tacikistan-kirgizistan-baris-muzakerelerini-reddetti-1061265447.html
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tacikistan, kırgızistan, ateşkes
tacikistan, kırgızistan, ateşkes
Kırgızistan ve Tacikistan sınırda ateşkes konusunda anlaştı
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Kırgızistan ve Tacikistan'ın sınırda ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.
Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacik mevkidaşı Saymumin Yatimov'un görüşmesi sonucunda sınırda ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Kırgızistan-Tacikistan sınırında iki ülke muhafız askerleri arasında bu sabah belli olmayan nedenle silahlı çatışma çıkmış, 31 kişi yaralanmıştı.
İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı yüzünden bölgede arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırda izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlikler yaşanıyor.
Kırgızistan, 21 Mayıs 2021'den itibaren sınır sorunu çözülene kadar Tacikistan ile olan sınırdaki gümrük kapılarını kapatmıştı.