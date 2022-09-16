https://sputniknews.com.tr/20220916/kirgizistan-tacik-gucleri-sinirda-bombardimana-basladi-1061254719.html

Kırgızistan: Tacik güçleri sınırda bombardımana başladı

Kırgızistan: Tacik güçleri sınırda bombardımana başladı

Kırgızistan sınır muhafızları biriminden bir sözcü, Tacikistan güçlerinin sınır hattında bombardımana başladığını söyledi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T05:15+0300

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Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi'nin (UKMK) Basın Ofisi'nden bir yetkilinin Sputnik'e verdiği demeçte, Tacik ordusunun Kırgız sınır muhafızlarına aynı anda birkaç yerden ateş açmaya başladığı bildirildi.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Tacik güçleri, sabah saat 06.00'da, Kırgızistan UKMK sınır kontrol noktalarında ve Kırgız tarafının Eki-Tash, Chyr-Dobo, Kum-Mazar ve yakınlarındaki mevzilerinde bombardımana başladı. Tacikler, Batken bölgesindeki bir sınır muhafız biriminin Kök-Taş kontrol noktasına sabah 06.30'da havan toplarıyla saldırı düzenledi."Tacik tarafının Kırgızistan sınır karakolu Semerkandek'e de ateş açtığını belirten sözcü, Cuma günü saat 07:00 itibarıyla Kırgız-Tacik sınırındaki durumun gerginleşmeye devam ettiğini belirterek, orada konuşlanmış Kırgız sınır muhafız birimlerinin alarmda olduğunu da sözlerine ekledi.Yaptığı açıklamada sözcü, "UKMK'nin sınır muhafız servisi, durumu istikrara kavuşturmak ve çatışmanın tırmanmasını önlemek için her türlü çabayı gösteriyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220914/kirgizistan-ve-tacikistan-ordu-birliklerini-kalici-konuslanma-yerlerine-cekme-konusunda-anlasti-1061185015.html

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kırgızistan, tacikistan, sınır, çatışma, silahlı çatışma, ordu