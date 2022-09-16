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https://sputniknews.com.tr/20220916/kirgizistan-ile-tacikistan-sinirinda-cikan-silahli-catismada-18-kisi-yaralandi-1061257752.html
Kırgızistan ile Tacikistan sınırında çıkan silahlı çatışmada 18 kişi yaralandı
Kırgızistan ile Tacikistan sınırında çıkan silahlı çatışmada 18 kişi yaralandı
Kırgızistan ile Tacikistan sınırında iki ülke muhafızları arasında silahlı çatışmanın yeniden başladığı ve çatışmada 18 kişinin yaralandığı bildirildi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T10:45+0300
2022-09-16T10:45+0300
dünya
tacikistan
kırgızistan
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Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışmanın sürdüğü belirtildi.Açıklamada, Tacik tarafının Kırgızistan'ın sınır köyleri Kulundu, Maksat ve Janı-Jer yerleşim birimlerini ateş altına aldığı ifade edildi.Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgedeki hastanelerde 18 yaralının bulunduğu kaydedildi.AA muhabirinin, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin sınırdaki durumu görüştü.İki ülke Dışişleri Bakanlarının görüşmesinde, sınırda ortaya çıkan sorunların münhasıran siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gereğine bir kez daha dikkatin çekildiği vurgulandı.Tahliye çalışmaları başladıKırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Batken bölgesinde "tehlikeli" yerleşim birimlerden tahliyelerin başladığı bildirildi.Açıklamada bakanlığın bölge müdürlüğünün, yerel sivil koruma komisyonu ile iş birliğinde Batken'de birkaç geçici barınma merkezi açtığı ifade edildi.Bölgedeki Ak-Say, Samarkandek, Ak-tatır köy sakinlerinin Ravat köyüne tahliye edildiği belirtilen açıklamada, Janı Jer, Arka, Dostuk, Sentralnıy ile Jaştık köy sakinlerinin yüzde 70-80'inin bölgeden kendi imkanlarıyla uzaklaştığı aktarıldı.Tacik tarafa nota verildiÖte yandan, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı ve yıkıcı eylemlerine ilişkin Tacik tarafına protesto notası verdi.Kırgızistan ve Tacikistan sınır muhafızları arasında önceki gün yaşanan çatışmada Kırgız tarafında biri asker 2 kişi yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220914/kirgizistan-ve-tacikistan-ordu-birliklerini-kalici-konuslanma-yerlerine-cekme-konusunda-anlasti-1061185015.html
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tacikistan, kırgızistan
tacikistan, kırgızistan

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında çıkan silahlı çatışmada 18 kişi yaralandı

10:45 16.09.2022
© Sputnik / Эламан Карымшаков / Multimedya arşivine gidinKırgızistan - Tacikistan sınırı
Kırgızistan - Tacikistan sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© Sputnik / Эламан Карымшаков
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Kırgızistan ile Tacikistan sınırında iki ülke muhafızları arasında silahlı çatışmanın yeniden başladığı ve çatışmada 18 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışmanın sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Tacik tarafının Kırgızistan'ın sınır köyleri Kulundu, Maksat ve Janı-Jer yerleşim birimlerini ateş altına aldığı ifade edildi.
Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgedeki hastanelerde 18 yaralının bulunduğu kaydedildi.
AA muhabirinin, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin sınırdaki durumu görüştü.
İki ülke Dışişleri Bakanlarının görüşmesinde, sınırda ortaya çıkan sorunların münhasıran siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gereğine bir kez daha dikkatin çekildiği vurgulandı.

Tahliye çalışmaları başladı

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Batken bölgesinde "tehlikeli" yerleşim birimlerden tahliyelerin başladığı bildirildi.
Açıklamada bakanlığın bölge müdürlüğünün, yerel sivil koruma komisyonu ile iş birliğinde Batken'de birkaç geçici barınma merkezi açtığı ifade edildi.
Bölgedeki Ak-Say, Samarkandek, Ak-tatır köy sakinlerinin Ravat köyüne tahliye edildiği belirtilen açıklamada, Janı Jer, Arka, Dostuk, Sentralnıy ile Jaştık köy sakinlerinin yüzde 70-80'inin bölgeden kendi imkanlarıyla uzaklaştığı aktarıldı.

Tacik tarafa nota verildi

Öte yandan, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı ve yıkıcı eylemlerine ilişkin Tacik tarafına protesto notası verdi.
Kırgızistan ve Tacikistan sınır muhafızları arasında önceki gün yaşanan çatışmada Kırgız tarafında biri asker 2 kişi yaralanmıştı.
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