https://sputniknews.com.tr/20220916/kilicdaroglu-kirsalda-calisan-kadinlar-ve-gencler-sigortali-olacak-1061289670.html

Kılıçdaroğlu: Kırsalda çalışan kadınlar ve gençler sigortalı olacak

Kılıçdaroğlu: Kırsalda çalışan kadınlar ve gençler sigortalı olacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul için yapılanları Türkiye için de yapacaklarını belirterek, "Türkiye'de kırsalda çalışan kadınlar ve gençler, kırsalda... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T21:27+0300

2022-09-16T21:27+0300

2022-09-16T21:32+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri Değirmenköy Mahallesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca (İBB) organize edilen mazot ve buğday dağıtım törenine katıldı.Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun herkesin huzur içinde yaşaması için elinden gelen bütün çabayı gösterdiğini, İBB'nin tarım ve kırsal alan çalışmalarına önem verdiğini dile getirdi.Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, burada yaptıkları konuşmaların ardından, “Ekmeklik Buğday Tohumu ve Mazot Desteğiyle Üreticinin Yanındayız” etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan Kılıçdaroğlu, tarıma desteği nedeniyle İBB’ye ve İmamoğlu’na teşekkürlerini iletti.'Şikayet etmeyeceksiniz' “Ekrem Başkan’ı dinlediniz. Gerçekten de İstanbullunun rahat etmesi için ister kırsalda, ister şehir merkezinde olsun, herkesin İstanbul'da huzur içinde yaşaması için elinden gelen bütün çabayı gösteriyor” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:İstanbul için yapılanları Türkiye için de yapacaklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:İktidar kanadının seçimlerden önce, “Bakın ha! CHP'li belediyelere oy verirseniz, yardımlar kesilir. Bir daha yardım alamazsınız’ diyorlardı” sözlerinin söylendiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Sizler bunlara inanmadınız ve o belediye başkanlarına destek verdiniz. Onlar seçimle geldiler. Makamlarına oturdular. Bırakın yardımları kesmeyi, onların bir dönem gözümüze soka soka yaptıkları yardımların çok daha fazlasını, hiç kimseyi rahatsız etmeden yapmaya başladı belediye başkanlarımız. Ekrem Başkanımız söyledi. Ne dedi? 172 bin evladımıza süt veriyoruz. Söz verdi ‘Vereceğim’ diye. Aradan bir süre geçti, Başkan seçildi. Birisi dedi ki hani, ‘Siz süt sözü vermiştiniz çocuklara. Neden süt dağıtmıyorsunuz’ diye. Oysa Ekrem Başkan, aylardır süt dağıtıyordu. Ama bunu politik bir malzeme haline getirmedi. Hiç kimsenin yoksulluğunu teşhir etmedi. Kimin fakir olup olmadığını, insan onurunu koruyarak, saklamaya çalıştı. Süte ihtiyaç olan her eve sütü götürdü ve teslim etti. Bizim inancımızın ve ahlakımızın da gereği olan, sağ elin verdiğini sol el görmedi. Onların yaptığı gibi yapmıyoruz. Biz, insan onurunu koruyarak, insan haysiyetini koruyarak bunların tamamını yapıyoruz” dedi.'Siyaset, zenginleşme aracı değildir'Kendi iktidarları döneminde tarıma ve üretime verecekleri destekleri sıralayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)