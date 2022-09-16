Kendisine silahla ateş eden zanlıyı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan bekçiye beraat

"Görevini yapan sanığın, maktulün yanına giderek kimlik sorduğu, bunun üzerine maktulün sanığa ruhsatsız tabancasını doğrulttuğu, sanığın aracın arkasına geçerek kendisini korumaya alıp destek istediği, tüm uyarılara rağmen maktulün sanığa doğru bir el ateş ettiği ve elindeki silahla koşmaya başladığı, sanığa ve yanındaki bekçi arkadaşına tehditte ve hakaretlerde bulunduğu, maktulün kaçarken sanığa doğru ateş etmeyi sürdürdüğü, sanığın kendisine yönelik saldırıyı bertaraf etmek amacıyla hedef gözetmeksizin görev silahıyla maktule ateş açtığı, merminin maktulün vücuduna isabet etmesi neticesinde olay yerinde öldüğü, sanığın canına yönelik saldırıyı bertaraf etmek amacıyla meşru müdafaa hakkını kullanarak ateş ettiği ve maktulün ölümüne sebep olduğu anlaşılmakla sanığın beraatine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur."