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Kendini 'Mesih' ilan eden Mezarcı: İçki yasağı ve tesettürü iptal ettim
Kendini 'Mesih' ilan eden Mezarcı: İçki yasağı ve tesettürü iptal ettim
Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı, dini güncellediğini söyleyerek içki yasağı ve tesettürle ilgili dini ahkamı iptal ettiğini söyledi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T00:38+0300
2022-09-16T00:46+0300
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hasan mezarcı
mesih
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Kendisini "Mesih" ilan eden Refah Partisi eski milletvekili Hasan Mezarcı, katıldığı bir Youtube programında içki yasağı, tesettür ve hareme ilişkin açıklamalar yaptı.Bana Göre TV'nin Youtube kanalında Katarsis X-TRA’ya konuk olam Hasan Mezarcı, "Benim bazı haramları helal kılmaya yetkim var" dedi. Mezarcı, "İçki yasağıyla ilgili dini ahkamı iptal ettim. Tesettür, harem, selam onunla ilgili dini ahkamı iptal ettim. Kadınlar artık mecbur değil. Dolayısıyla dininizi güncelleyin..." diye devam etti.
https://sputniknews.com.tr/20201207/oldugu-iddia-edilen-hasan-mezarci-mesihler-olmez-1043351503.html
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hasan mezarcı, mesih
hasan mezarcı, mesih

Kendini 'Mesih' ilan eden Mezarcı: İçki yasağı ve tesettürü iptal ettim

00:38 16.09.2022 (güncellendi: 00:46 16.09.2022)
© TwitterHasan Mezarcı
Hasan Mezarcı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© Twitter
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Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı, dini güncellediğini söyleyerek içki yasağı ve tesettürle ilgili dini ahkamı iptal ettiğini söyledi.
Kendisini "Mesih" ilan eden Refah Partisi eski milletvekili Hasan Mezarcı, katıldığı bir Youtube programında içki yasağı, tesettür ve hareme ilişkin açıklamalar yaptı.
Bana Göre TV'nin Youtube kanalında Katarsis X-TRA’ya konuk olam Hasan Mezarcı, "Benim bazı haramları helal kılmaya yetkim var" dedi. Mezarcı, "İçki yasağıyla ilgili dini ahkamı iptal ettim. Tesettür, harem, selam onunla ilgili dini ahkamı iptal ettim. Kadınlar artık mecbur değil. Dolayısıyla dininizi güncelleyin..." diye devam etti.
Hasan Mezarcı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2020
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