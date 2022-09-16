https://sputniknews.com.tr/20220916/isvicre-rusya-ile-vize-kolayligi-anlasmasini-iptal-etti-1061265769.html

İsviçre, Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını askıya aldı

İsviçre, Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını askıya aldı

İsviçre Federal Meclisi, Rusya ile imzalanan vize kolaylığı anlaşmasından tek taraflı olarak çekilme kararı aldıklarını duyurdu. 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T12:49+0300

2022-09-16T12:49+0300

2022-09-16T12:49+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

rusya

isviçre

vize

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Avrupa Birliği'nde (AB) Rusya vatandaşlarına Schengen vizesi uygulama yasağı konusundaki tartışmalar devam ederken İsviçre, Rusya ile imzalanan vize kolaylığı anlaşmasından tek taraflı olarak çekilme kararı aldı.Federal Meclis'ten yapılan açıklamada, "Meclis, 16 Eylül 2022 tarihli toplantısında Rusya ile vize kolaylaştırma anlaşmasını tamamen askıya aldı" ifadelerine yer verildi.Rusya vatandaşları için normal vize uygulamasının uygulanacağı kaydedilen açıklamada, "Böylece Federal Meclis, AB ile aynı kararı alıyor ve Avrupa ölçeğinde ortak vize politikasına katkıda bulunuyor" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20220913/ab-uyesi-9-ulke-ruslara-vize-vermeyi-durdurdu---1061139083.html

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