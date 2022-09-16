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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220916/isvicre-rusya-ile-vize-kolayligi-anlasmasini-iptal-etti-1061265769.html
İsviçre, Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını askıya aldı
İsviçre, Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını askıya aldı
İsviçre Federal Meclisi, Rusya ile imzalanan vize kolaylığı anlaşmasından tek taraflı olarak çekilme kararı aldıklarını duyurdu. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T12:49+0300
2022-09-16T12:49+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
rusya
isviçre
vize
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Avrupa Birliği'nde (AB) Rusya vatandaşlarına Schengen vizesi uygulama yasağı konusundaki tartışmalar devam ederken İsviçre, Rusya ile imzalanan vize kolaylığı anlaşmasından tek taraflı olarak çekilme kararı aldı.Federal Meclis'ten yapılan açıklamada, "Meclis, 16 Eylül 2022 tarihli toplantısında Rusya ile vize kolaylaştırma anlaşmasını tamamen askıya aldı" ifadelerine yer verildi.Rusya vatandaşları için normal vize uygulamasının uygulanacağı kaydedilen açıklamada, "Böylece Federal Meclis, AB ile aynı kararı alıyor ve Avrupa ölçeğinde ortak vize politikasına katkıda bulunuyor" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20220913/ab-uyesi-9-ulke-ruslara-vize-vermeyi-durdurdu---1061139083.html
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avrupa birliği, rusya, isviçre, vize
avrupa birliği, rusya, isviçre, vize

İsviçre, Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını askıya aldı

12:49 16.09.2022
© AFP 2022 / Fabrice COFFRINIİsviçre bayrağı
İsviçre bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© AFP 2022 / Fabrice COFFRINI
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İsviçre Federal Meclisi, Rusya ile imzalanan vize kolaylığı anlaşmasından tek taraflı olarak çekilme kararı aldıklarını duyurdu.
Avrupa Birliği'nde (AB) Rusya vatandaşlarına Schengen vizesi uygulama yasağı konusundaki tartışmalar devam ederken İsviçre, Rusya ile imzalanan vize kolaylığı anlaşmasından tek taraflı olarak çekilme kararı aldı.
Federal Meclis'ten yapılan açıklamada, "Meclis, 16 Eylül 2022 tarihli toplantısında Rusya ile vize kolaylaştırma anlaşmasını tamamen askıya aldı" ifadelerine yer verildi.
Rusya vatandaşları için normal vize uygulamasının uygulanacağı kaydedilen açıklamada, "Böylece Federal Meclis, AB ile aynı kararı alıyor ve Avrupa ölçeğinde ortak vize politikasına katkıda bulunuyor" denildi.
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