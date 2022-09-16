https://sputniknews.com.tr/20220916/isvicre-polisinden-dogalgaz-derecesini-artiran-komsusunu-sikayet-edenlere-odul-gorseline-inceleme-1061253602.html

İsviçre polisinden 'doğalgaz derecesini artıran komşusunu şikayet edenlere ödül' görseline inceleme

İsviçre polisinden 'doğalgaz derecesini artıran komşusunu şikayet edenlere ödül' görseline inceleme

İsviçre'de polis teşkilatı, hükümetin enerji tasarrufu kampanyasına dair sosyal medyada paylaşılan ve tasarruf tedbirlerine uymayanları yetkililere... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T02:31+0300

2022-09-16T02:31+0300

2022-09-16T02:32+0300

avrupa'da enerji krizi

isviçre

polis

doğalgaz

fatura

haber

inceleme

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İsviçre Federal Polis Birimi'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, kış aylarında evini 19 dereceden fazla ısıtan komşusunu rapor edenlere 200 İsviçre Frankı ödül verileceği bilgisinin bulunduğu görselin 'yanlış yönlendirici' ve 'sahte' olduğu kaydedildi.Afişin sosyal medyada kısa sürede yayılarak halkı yanlış yönlendirdiğine dair polise şikayetler gelmesi üzerine, söz konusu görselin kim tarafından paylaşılıp yayıldığına dair inceleme başlatıldığı bildirildi.10 Eylül'den itibaren sosyal medya sitelerinde görülen ve "Komşunuz doğalgaz derecesini 19'un üzerine çıkarıyorsa bize bildirin" yazan afiş, kısa sürede gündem olmuştu.Afişte İsviçre Federal Hükümetinin resmi bilgileri yer alırken, komşusunu şikayette bulunanların 200 Frank para ödülü kazanacağı belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220914/fransa-basbakani-2023te-dogalgaz-ve-elektrik-fiyatlarinin-artisi-yuzde-15-tavanini-gecmeyecek-1061198510.html

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isviçre, polis, doğalgaz, fatura, haber, inceleme