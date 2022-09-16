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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220916/isvicre-polisinden-dogalgaz-derecesini-artiran-komsusunu-sikayet-edenlere-odul-gorseline-inceleme-1061253602.html
İsviçre polisinden 'doğalgaz derecesini artıran komşusunu şikayet edenlere ödül' görseline inceleme
İsviçre polisinden 'doğalgaz derecesini artıran komşusunu şikayet edenlere ödül' görseline inceleme
İsviçre'de polis teşkilatı, hükümetin enerji tasarrufu kampanyasına dair sosyal medyada paylaşılan ve tasarruf tedbirlerine uymayanları yetkililere... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T02:31+0300
2022-09-16T02:32+0300
avrupa'da enerji krizi
isviçre
polis
doğalgaz
fatura
haber
inceleme
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İsviçre Federal Polis Birimi'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, kış aylarında evini 19 dereceden fazla ısıtan komşusunu rapor edenlere 200 İsviçre Frankı ödül verileceği bilgisinin bulunduğu görselin 'yanlış yönlendirici' ve 'sahte' olduğu kaydedildi.Afişin sosyal medyada kısa sürede yayılarak halkı yanlış yönlendirdiğine dair polise şikayetler gelmesi üzerine, söz konusu görselin kim tarafından paylaşılıp yayıldığına dair inceleme başlatıldığı bildirildi.10 Eylül'den itibaren sosyal medya sitelerinde görülen ve "Komşunuz doğalgaz derecesini 19'un üzerine çıkarıyorsa bize bildirin" yazan afiş, kısa sürede gündem olmuştu.Afişte İsviçre Federal Hükümetinin resmi bilgileri yer alırken, komşusunu şikayette bulunanların 200 Frank para ödülü kazanacağı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220914/fransa-basbakani-2023te-dogalgaz-ve-elektrik-fiyatlarinin-artisi-yuzde-15-tavanini-gecmeyecek-1061198510.html
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isviçre, polis, doğalgaz, fatura, haber, inceleme
isviçre, polis, doğalgaz, fatura, haber, inceleme

İsviçre polisinden 'doğalgaz derecesini artıran komşusunu şikayet edenlere ödül' görseline inceleme

02:31 16.09.2022 (güncellendi: 02:32 16.09.2022)
© AAdoğalgaz - kombi
doğalgaz - kombi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© AA
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İsviçre'de polis teşkilatı, hükümetin enerji tasarrufu kampanyasına dair sosyal medyada paylaşılan ve tasarruf tedbirlerine uymayanları yetkililere bildirenlerin para ödülü alacağına dair yanıltıcı bilgi veren afiş hakkında inceleme başlattı.
İsviçre Federal Polis Birimi'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, kış aylarında evini 19 dereceden fazla ısıtan komşusunu rapor edenlere 200 İsviçre Frankı ödül verileceği bilgisinin bulunduğu görselin 'yanlış yönlendirici' ve 'sahte' olduğu kaydedildi.
Afişin sosyal medyada kısa sürede yayılarak halkı yanlış yönlendirdiğine dair polise şikayetler gelmesi üzerine, söz konusu görselin kim tarafından paylaşılıp yayıldığına dair inceleme başlatıldığı bildirildi.
10 Eylül'den itibaren sosyal medya sitelerinde görülen ve "Komşunuz doğalgaz derecesini 19'un üzerine çıkarıyorsa bize bildirin" yazan afiş, kısa sürede gündem olmuştu.
Afişte İsviçre Federal Hükümetinin resmi bilgileri yer alırken, komşusunu şikayette bulunanların 200 Frank para ödülü kazanacağı belirtilmişti.
Elisabeth Borne - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
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