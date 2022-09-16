https://sputniknews.com.tr/20220916/istanbulda-isid-operasyonu-7-gozalti-1061286403.html
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
IŞİD adına Suriye ile Irak'taki çatışma bölgelerine geçebilecekleri ve Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği iddia edilen yabancı uyruklu 7 şüpheli... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T20:07+0300
2022-09-16T20:07+0300
2022-09-16T20:15+0300
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Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kent genelinde ikamet ettiği tespit edilen IŞİD ile aynı çizgide faaliyet gösteren ve dini istismar eden terör örgütlerine müzahir şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Başsavcılığın talimatıyla Suriye-Irak çatışma bölgelerine geçebilecekleri ve Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurulan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, "yabancı terörist savaşçı (YTS)" olduğu belirtilen zanlıların yakalanması için 4 ilçedeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, Türkiye açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilen 2 şüpheli ile "Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu" tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan 1'i Rusya, 6'sı Özbekistan uyruklu 7 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen firari 1 şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor.
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işid, istanbul, suriye, irak, türkiye
işid, istanbul, suriye, irak, türkiye
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
20:07 16.09.2022 (güncellendi: 20:15 16.09.2022) Abone ol
IŞİD adına Suriye ile Irak'taki çatışma bölgelerine geçebilecekleri ve Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği iddia edilen yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kent genelinde ikamet ettiği tespit edilen IŞİD ile aynı çizgide faaliyet gösteren ve dini istismar eden terör örgütlerine müzahir şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Başsavcılığın talimatıyla Suriye-Irak çatışma bölgelerine geçebilecekleri ve Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurulan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, "yabancı terörist savaşçı (YTS)" olduğu belirtilen zanlıların yakalanması için 4 ilçedeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Türkiye açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilen 2 şüpheli ile "Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu" tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 1'i Rusya, 6'sı Özbekistan uyruklu 7 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen firari 1 şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor.