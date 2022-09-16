https://sputniknews.com.tr/20220916/istanbulda-isid-operasyonu-7-gozalti-1061286403.html

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

IŞİD adına Suriye ile Irak'taki çatışma bölgelerine geçebilecekleri ve Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği iddia edilen yabancı uyruklu 7 şüpheli... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T20:07+0300

2022-09-16T20:07+0300

2022-09-16T20:15+0300

türkiye

işid

istanbul

suriye

irak

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/01/1060655084_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_83699da9eb05f5d15bdd308c4bae779e.jpg

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kent genelinde ikamet ettiği tespit edilen IŞİD ile aynı çizgide faaliyet gösteren ve dini istismar eden terör örgütlerine müzahir şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Başsavcılığın talimatıyla Suriye-Irak çatışma bölgelerine geçebilecekleri ve Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurulan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, "yabancı terörist savaşçı (YTS)" olduğu belirtilen zanlıların yakalanması için 4 ilçedeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, Türkiye açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilen 2 şüpheli ile "Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu" tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan 1'i Rusya, 6'sı Özbekistan uyruklu 7 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen firari 1 şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor.

türkiye

istanbul

suriye

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

işid, istanbul, suriye, irak, türkiye