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https://sputniknews.com.tr/20220916/ispanya-meclisi-isvec-ve-finlandiyanin-nato-uyeligini-onayladi-1061250078.html
İspanya meclisi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı
İspanya meclisi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı
İspanya meclisi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma talebini oy çokluğuyla onayladı. Meclisteki oylamada, sol koalisyon hükümetindeki 3 partiden 2'si... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
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İspanya'da koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) iki Baltık ülkesinin NATO'ya üye olma talebine onay verse de diğer ortaklardan aşırı sol görüşlü Podemos 'çekimser', komünist Birleşik Sol (IU) partisi ise 'hayır' oyu verdi.IU'nin lideri Alberto Garzon, Tüketim Bakanı olmasının da etkisiyle partisinden farklı olarak, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC), Bask'taki EH Bildu ile Podemos'tan ayrılanların kurduğu Mas Pais ve Compromis partilerinin milletvekilleriyle 'çekimser' oy kullandı.Meclisteki oylamada 290 'evet', 47 'çekimser' ve 11 'hayır' oyu çıktı. NATO ile ilgili bir oylamada hükümette yaşanan bölünme, muhalefet partileri tarafından "İspanya'nın imajına zarar verdiği" gerekçesiyle eleştirildi.Bugün Yunanistan Parlamentosu da İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamıştı. Parlamentoda Genel Kurulunda yapılan oylamada, Yeni Demokrasi, Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ve Değişim Hareketi (KINAL) partileri İsveç ve Finlandiya'nın adaylığı için destek vermiş; Komünist Parti (KKE), Yunan Çözümü ve Mera25 partileri ise aksi yönde oy kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220904/yunan-disisleri-bakanindan-turkiyeyi-natoya-sikayet-israri-1060795527.html
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nato, ispanya, meclis, onay, isveç, finlandiya
nato, ispanya, meclis, onay, isveç, finlandiya

İspanya meclisi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı

00:15 16.09.2022 (güncellendi: 00:16 16.09.2022)
© AAİspanya meclisi
İspanya meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© AA
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İspanya meclisi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma talebini oy çokluğuyla onayladı. Meclisteki oylamada, sol koalisyon hükümetindeki 3 partiden 2'si, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine destek vermedi.
İspanya'da koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) iki Baltık ülkesinin NATO'ya üye olma talebine onay verse de diğer ortaklardan aşırı sol görüşlü Podemos 'çekimser', komünist Birleşik Sol (IU) partisi ise 'hayır' oyu verdi.
IU'nin lideri Alberto Garzon, Tüketim Bakanı olmasının da etkisiyle partisinden farklı olarak, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC), Bask'taki EH Bildu ile Podemos'tan ayrılanların kurduğu Mas Pais ve Compromis partilerinin milletvekilleriyle 'çekimser' oy kullandı.
Meclisteki oylamada 290 'evet', 47 'çekimser' ve 11 'hayır' oyu çıktı. NATO ile ilgili bir oylamada hükümette yaşanan bölünme, muhalefet partileri tarafından "İspanya'nın imajına zarar verdiği" gerekçesiyle eleştirildi.
Bugün Yunanistan Parlamentosu da İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamıştı. Parlamentoda Genel Kurulunda yapılan oylamada, Yeni Demokrasi, Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ve Değişim Hareketi (KINAL) partileri İsveç ve Finlandiya'nın adaylığı için destek vermiş; Komünist Parti (KKE), Yunan Çözümü ve Mera25 partileri ise aksi yönde oy kullanmıştı.
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