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https://sputniknews.com.tr/20220916/ilk-evim-ilk-is-yerim-sosyal-konut-projesine-basvuru-sayisi-2-milyonu-gecti-1061281777.html
'İlk Evim İlk İş Yerim' sosyal konut projesine başvuru sayısı 2 milyonu geçti
'İlk Evim İlk İş Yerim' sosyal konut projesine başvuru sayısı 2 milyonu geçti
"İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvuru sayısı saat 17.40 itibarıyla 2 milyon 4 bin 435 oldu. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
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'İlk Evim İlk İş Yerim' sosyal konut projesine başvuru sayısı 2 milyonu geçti

18:13 16.09.2022
© DHABankalar önünde sosyal konut kuyruğu
Bankalar önünde sosyal konut kuyruğu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© DHA
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"İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvuru sayısı saat 17.40 itibarıyla 2 milyon 4 bin 435 oldu.
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