'İlk Evim İlk İş Yerim' sosyal konut projesine başvuru sayısı 2 milyonu geçti

© DHA Bankalar önünde sosyal konut kuyruğu © DHA

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"İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvuru sayısı saat 17.40 itibarıyla 2 milyon 4 bin 435 oldu.