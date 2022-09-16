https://sputniknews.com.tr/20220916/ilham-aliyev-karabag-nantes-macina-iliskin-paylasimda-bulundu-darmadagin-karabag-azerbaycandir-1061250366.html
İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu: Darmadağın! Karabağ Azerbaycan'dır!
İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu: Darmadağın! Karabağ Azerbaycan'dır!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Karabağ takımının, Fransa'nın Nantes takımına karşı 3-0'lık galibiyetini "darmadağın"... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T00:22+0300
2022-09-16T00:22+0300
2022-09-16T00:22+0300
dünya
azerbaycan
ilham aliyev
nantes
karabağ
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Aliyev, Twitter hesabından, "Karabağ (Azerbaycan)-Nantes (Fransa)-3:0. Darmadağın! Karabağ Azərbaycan'dır!" paylaşımında bulundu.UEFA Avrupa Ligi G Grubunda mücadele eden Karabağ, ikinci hafta maçında konuk ettiği Nantes'i 3-0 mağlup etmişti.
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azerbaycan, ilham aliyev, nantes, karabağ
azerbaycan, ilham aliyev, nantes, karabağ
İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu: Darmadağın! Karabağ Azerbaycan'dır!
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Karabağ takımının, Fransa'nın Nantes takımına karşı 3-0'lık galibiyetini "darmadağın" ifadesiyle paylaştı.
Aliyev, Twitter hesabından, "Karabağ (Azerbaycan)-Nantes (Fransa)-3:0. Darmadağın! Karabağ Azərbaycan'dır!" paylaşımında bulundu.
UEFA Avrupa Ligi G Grubunda mücadele eden Karabağ, ikinci hafta maçında konuk ettiği Nantes'i 3-0 mağlup etmişti.