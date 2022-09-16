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İETT otobüsünde kavga: Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
İETT otobüsünde kavga: Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
Fatih'te İETT otobüsünde bir kişi, iddiaya göre yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T12:16+0300
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otobüs
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İstanbul'da meydana gelen olayda, iddiaya göre Fatih'te seyir halindeki bir İETT otobüsünde bir yolcu diğer bir yolcunun ayağına bastı.Ayağına basılan adam çılgına döndü ve belindeki bıçağı çıkardı. Bıçakla dehşet saçan adam, ayağına basan kişiye saldırdı. Diğer yolcular telaşa kapılarak otobüsün kapılarının açılması için bağırdı.Şoför bir süre sonra kapıyı açarken yolcular araçtan indi.
https://sputniknews.com.tr/20220909/iett-soforu-otobusu-kullanirken-cep-telefonuyla-goruntulu-konustu-1061002873.html
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istanbul, iett, otobüs
istanbul, iett, otobüs

İETT otobüsünde kavga: Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı

12:16 16.09.2022
© İHAİETT otobüsünde kavga: Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
İETT otobüsünde kavga: Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© İHA
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Fatih'te İETT otobüsünde bir kişi, iddiaya göre yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı.
İstanbul'da meydana gelen olayda, iddiaya göre Fatih'te seyir halindeki bir İETT otobüsünde bir yolcu diğer bir yolcunun ayağına bastı.
Ayağına basılan adam çılgına döndü ve belindeki bıçağı çıkardı.
Bıçakla dehşet saçan adam, ayağına basan kişiye saldırdı.
Diğer yolcular telaşa kapılarak otobüsün kapılarının açılması için bağırdı.
Şoför bir süre sonra kapıyı açarken yolcular araçtan indi.
İETT şoförü, otobüsü kullanırken cep telefonuyla görüntülü konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
TÜRKİYE
İETT şoförü, otobüs kullanırken cep telefonuyla görüntülü konuştu
9 Eylül, 10:23
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