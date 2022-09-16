https://sputniknews.com.tr/20220916/iett-otobusunde-kavga-yanlislikla-ayagina-basan-yolcuya-bicakla-saldirdi-1061262353.html

İETT otobüsünde kavga: Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı

İETT otobüsünde kavga: Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı

Fatih'te İETT otobüsünde bir kişi, iddiaya göre yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı. 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T12:16+0300

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türkiye

istanbul

iett

otobüs

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İstanbul'da meydana gelen olayda, iddiaya göre Fatih'te seyir halindeki bir İETT otobüsünde bir yolcu diğer bir yolcunun ayağına bastı.Ayağına basılan adam çılgına döndü ve belindeki bıçağı çıkardı. Bıçakla dehşet saçan adam, ayağına basan kişiye saldırdı. Diğer yolcular telaşa kapılarak otobüsün kapılarının açılması için bağırdı.Şoför bir süre sonra kapıyı açarken yolcular araçtan indi.

https://sputniknews.com.tr/20220909/iett-soforu-otobusu-kullanirken-cep-telefonuyla-goruntulu-konustu-1061002873.html

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istanbul, iett, otobüs