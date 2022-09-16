https://sputniknews.com.tr/20220916/icisleri-bakani-soylu-sadece-8-9-vilayette-120nin-altinda-terorist-kaldi-1061283876.html
İçişleri Bakanı Soylu: Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı
İçişleri Bakanı Soylu: Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı" açıklamasını yaptı. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T19:17+0300
2022-09-16T19:17+0300
2022-09-16T19:21+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059494736_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_6b193309e346cf4fbedc1631351f9003.jpg
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059494736_42:0:1166:843_1920x0_80_0_0_b99915a470c6ed7d6caeaac0536015d3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
süleyman soylu
İçişleri Bakanı Soylu: Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı
19:17 16.09.2022 (güncellendi: 19:21 16.09.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı" açıklamasını yaptı.