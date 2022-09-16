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İçişleri Bakanı Soylu: Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı
İçişleri Bakanı Soylu: Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı" açıklamasını yaptı. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
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süleyman soylu
süleyman soylu

İçişleri Bakanı Soylu: Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı

19:17 16.09.2022 (güncellendi: 19:21 16.09.2022)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece 8-9 vilayette 120'nin altında terörist kaldı" açıklamasını yaptı.
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