https://sputniknews.com.tr/20220916/icisleri-bakani-soylu-angelina-jolieyi-suriyeye-gonderiyorlar-biz-yardim-ettik-diyorlar-1061296692.html

Soylu: Jolie'yi Suriyeli mültecilerin kaldığı kampa gönderiyorlar, 'Biz yardım ettik' diyorlar

Soylu: Jolie'yi Suriyeli mültecilerin kaldığı kampa gönderiyorlar, 'Biz yardım ettik' diyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Angelina Jolie'yi Suriye'ye gönderiyorlar, bir fotoğraf çektiriyorlar bir kampta, ondan sonra kendi vicdanlarını... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T23:09+0300

2022-09-16T23:09+0300

2022-09-17T00:05+0300

politika

angelina jolie

süleyman soylu

suriyeli mülteciler

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Bakan Soylu, Açık Basketbol Sahası'nda düzenlenen gençlik buluşmasında, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, "Bu coğrafyada bulunduğumuz dilim içerisinde de bulunmadığımız zaman dilimi içerisinde de bu yetenekli insanlar topluluğunun, bu değerlerine sahip insanlar topluluğunun hem millet olmasını, hem de devlet olmasını istemediler." dedi.Soylu, dünyada hep bu mücadeleyi veren bir coğrafyada yaşadıklarını vurgulayarak, "Birçok devletimize saldırdılar ve yıktılar. Ama yeniden bu yetenekli insanlar, iddiası olan insanlar yani bizim geçmişlerimiz, hepinizin geçmişleri yeniden kendi devletlerini kurdular." diye konuştu.Geçen hafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Srebrenitsa katliamının olduğu noktaları ve mezarları ziyaret ettiklerini anlatan Soylu, "Avrupa hemen yanı başlarındaydı biliyorsunuz. İnsanların canlı canlı öldürüldüklerine ses çıkarmadılar. Nasıl bugün Suriye'de milyonlarca insan yerlerini değiştirmişse ses çıkarmamışlar. Nasıl geçen gün Asım diye bir çocuk, 9 aylık, 4 yaşında Abdülvahap diye bir ağabeyi denizin ortasında Yunanistan'ın sahil güvenlik görevlilerinin onların botlarını batırıp, onları ölüme terk ettikleri gibi ses çıkarmadılar." değerlendirmesini yaptı.Dünyanın bir bölümünün çok acımasız olduğunu söyleyen Soylu, şöyle devam etti:"FETÖ'yü biz icat etmedik. PKK terör örgütünü de biz icat etmedik. DEAŞ'ı da biz icat etmedik. DEAŞ'ı Amerika Afganistan'da El Kaide'yi üreterek Rusya'ya karşı icat etti. Sonra getirdi bizim coğrafyamıza bela etti." diyen Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu.Bakan Soylu, Suriye'de birçok insanın hayatını kaybettiğini anlatarak, "Bu kadar çocuk öldürüldü. Angelina Jolie'yi oraya gönderiyorlar, bir fotoğraf çektiriyorlar bir kampta, ondan sonra kendi vicdanlarını temizliyorlar. 'Biz yardım ettik' diyorlar. Oraya da yardım eden, en çok yardım eden bir tek millet var o da bu büyük millet. İnanın ki orada küçük çocuklar var. Sadece 4 milyon insan İdlib'de yaşıyor. Bizim yaptığımız briket evler olmasa çadırlarda yaşayacaklar kış, yaz. Şu ana kadar 75 bin briket evi tamamladık. Cumhurbaşkanımızın talimatıydı. Yine bu millet yaptı. Başka kimse değil. Peki orada olan olmazsa ne yapacaklar? Türkiye'ye gelecekler değil mi? Biz hem sınırlarımızı zorlamasınlar hem de orada daha insani yaşasınlar diye esas itibariyle onları orada tutmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Suriye'ye Türk insanının ve sivil toplum örgütlerinin, AFAD'ın, Kızılay'ın ve insani yardım derneklerinin yardım ettiğini vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

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angelina jolie, süleyman soylu, suriyeli mülteciler