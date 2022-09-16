https://sputniknews.com.tr/20220916/hurriyet-yazari-selvi-erdogan-keske-esed-ozbekistana-gelse-gorusurdum-dedi-1061255305.html
Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan, ‘Keşke Esed Özbekistan’a gelse, görüşürdüm’ dedi
Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan, ‘Keşke Esed Özbekistan’a gelse, görüşürdüm’ dedi
Özbekistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Keşke Esad Özbekistan'a gelseydi, görüşürdüm" dedi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T08:09+0300
2022-09-16T08:09+0300
2022-09-16T08:10+0300
politika
abdulkadir selvi
recep tayyip erdoğan
esad
özbekistan
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin aktardığına göre, AK Parti MKYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Semerkant'ta Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşüp görüşmeyeceği gündeme geldi.Selvi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun “Esad Şanghay beşlisine gelmiyor. Böyle bir davet de yok” açıklaması yaptığını ve ardından Erdoğan'ın söz aldığını yazdı.Buna göre Erdoğan, şöyle konuştu:“Keşke Esed Özbekistan’a gelseydi, görüşürdüm. Ama o oralara gelemez. Onun yüzünden, onun tutumundan dolayı Suriye bölünmek üzere. O kendi iktidarını korumak için muhaliflerle savaşa tutuştu. Kendi iktidarını korumayı tercih etti. Kendi kontrol ettiği alanları korumayı düşündü. Ama büyük toprakları koruyamadı.Keşke Özbekistan’a gelseydi, görüşürdüm. Bunları yüzüne karşı söylerdim. Biz o zaman kendisine ‘Bak, böyle yaparsanız Suriye bölünür’ dedik. O muhalifler için bunlar kalabalık ama silahları yok diye düşündü. Bizim uyarılarımızı dikkate almadı. Ama oraya Amerika’nın, Rusya’nın gireceğini düşünmedi. Kendi iktidar alanını korumayı tercih etti ama Suriye’nin büyük topraklarını koruyamadı."
esad
özbekistan
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abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan, esad, özbekistan
abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan, esad, özbekistan
Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan, ‘Keşke Esed Özbekistan’a gelse, görüşürdüm’ dedi
08:09 16.09.2022 (güncellendi: 08:10 16.09.2022) Abone ol
Özbekistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Keşke Esad Özbekistan'a gelseydi, görüşürdüm" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin aktardığına göre, AK Parti MKYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Semerkant'ta Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşüp görüşmeyeceği gündeme geldi.
Selvi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun “Esad Şanghay beşlisine gelmiyor. Böyle bir davet de yok” açıklaması yaptığını ve ardından Erdoğan'ın söz aldığını yazdı.
Buna göre Erdoğan, şöyle konuştu:
“Keşke Esed Özbekistan’a gelseydi, görüşürdüm. Ama o oralara gelemez. Onun yüzünden, onun tutumundan dolayı Suriye bölünmek üzere. O kendi iktidarını korumak için muhaliflerle savaşa tutuştu. Kendi iktidarını korumayı tercih etti. Kendi kontrol ettiği alanları korumayı düşündü. Ama büyük toprakları koruyamadı.
Keşke Özbekistan’a gelseydi, görüşürdüm. Bunları yüzüne karşı söylerdim. Biz o zaman kendisine ‘Bak, böyle yaparsanız Suriye bölünür’ dedik. O muhalifler için bunlar kalabalık ama silahları yok diye düşündü. Bizim uyarılarımızı dikkate almadı. Ama oraya Amerika’nın, Rusya’nın gireceğini düşünmedi. Kendi iktidar alanını korumayı tercih etti ama Suriye’nin büyük topraklarını koruyamadı."