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https://sputniknews.com.tr/20220916/gercek-bir-cay-tiryakisi-oturdugu-evin-bitisiginde-cikan-yangini-cay-icerek-izledi-1061292697.html
Gerçek bir çay tiryakisi: Oturduğu evin bitişiğinde çıkan yangını çay içerek izledi
Gerçek bir çay tiryakisi: Oturduğu evin bitişiğinde çıkan yangını çay içerek izledi
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binayla evi bitişik olan kişi, yangını elinde çayla izledi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T21:51+0300
2022-09-16T22:00+0300
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kayseri
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Fark Sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıktığı binanın yanında ikamet eden vatandaş, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını elindeki çay bardağıyla izledi.
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kayseri, yangın
kayseri, yangın

Gerçek bir çay tiryakisi: Oturduğu evin bitişiğinde çıkan yangını çay içerek izledi

21:51 16.09.2022 (güncellendi: 22:00 16.09.2022)
© İHA / MÜKREMİN KAYA-AW714604Gerçek bir çay tiryakisi: Oturduğu evin bitişiğinde çıkan yangını çay içerek izledi
Gerçek bir çay tiryakisi: Oturduğu evin bitişiğinde çıkan yangını çay içerek izledi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© İHA / MÜKREMİN KAYA-AW714604
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binayla evi bitişik olan kişi, yangını elinde çayla izledi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Fark Sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yangının çıktığı binanın yanında ikamet eden vatandaş, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını elindeki çay bardağıyla izledi.
© İHA / MÜKREMİN KAYA-AW714604Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde metruk binada çıkan yangın
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde metruk binada çıkan yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde metruk binada çıkan yangın
© İHA / MÜKREMİN KAYA-AW714604
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