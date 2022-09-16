https://sputniknews.com.tr/20220916/gercek-bir-cay-tiryakisi-oturdugu-evin-bitisiginde-cikan-yangini-cay-icerek-izledi-1061292697.html

Gerçek bir çay tiryakisi: Oturduğu evin bitişiğinde çıkan yangını çay içerek izledi

Gerçek bir çay tiryakisi: Oturduğu evin bitişiğinde çıkan yangını çay içerek izledi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binayla evi bitişik olan kişi, yangını elinde çayla izledi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T21:51+0300

2022-09-16T21:51+0300

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türkiye

kayseri

yangın

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Fark Sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıktığı binanın yanında ikamet eden vatandaş, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını elindeki çay bardağıyla izledi.

türkiye

kayseri

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