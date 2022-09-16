https://sputniknews.com.tr/20220916/gazeteci-altinbas-ukrayna-turkiyeyi-arkasindan-bicaklayan-bir-tavirda--1061276628.html

Gazeteci Altınbaş: Ukrayna, Türkiye’yi arkasından bıçaklayan bir tavırda

Gazeteci Altınbaş: Ukrayna, Türkiye’yi arkasından bıçaklayan bir tavırda

Aydınlık gazetesi editörü Özgür Altınbaş, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen bir sitede Rusya’da faaliyet gösteren Türk bankaları ve... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T16:33+0300

2022-09-16T16:33+0300

2022-09-16T16:33+0300

dünya

ekonomi

aydınlık gazetesi

yaptırım

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çinko

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doğalgaz

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15.09.2022 Ankara Farkı Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Editörü Özgür Altınbaş, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı radyo programına konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olarak katılan Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Editörü Özgür Altınbaş, Ukrayna’nın Türk bankalarına ve iş insanlarına yaptırım çağrısını, yaptırımların Avrupa’ya negatif etkilerini ve yaygın olarak kullanılmaya başlayan Mir ödeme sistemi ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.‘Türk bankalarına yaptırım çağrısı hala sitede duruyor’Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen resmi uzantılı bir sitede (sanctions.nazk.gov.ua) Türk iş insanları ve bankalara yaptırım uygulanması için yürütülen kampanyayı yorumlayan Altınbaş, Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan sert tepki gelmesi üzerinden 4 gün geçmesine rağmen sitede herhangi bir değişiklik yapılmadığını söyledi. Altınbaş, konu ile ilgili şu bilgileri aktardı:‘Türkiye’nin egemenliğine karşı bir darbe’Yaptırım listesinde Türkiye’nin devlet bankalarının yer almasının Türkiye’nin egemenlik haklarını ihlal ettiğini dile getiren Altınbaş, “Toplamda 11 bin yaptırım talebinden bahsediyoruz. Burada Türkler de Ukrayna’nın veri tabanında mevcut. Orada çok önemli olarak en başta devlete bağlı Ziraat Bankası, Credit Europe Bank, İş Bankası, Deniz Bank ve Anadolu Efes’i görüyoruz Türk şirketleri olarak. Tabii çok daha detaylı baktığımızda farklı Türk şirketleri görebiliriz ama en çok göze çarpanlar devletin bankası Ziraat Bankası. Bankaların yanı sıra bunların yönetim kurulu başkanları, yönetim kurulu üyeleri, denetleme kurulu başkanları gibi yaptırım listesinde yaptırıma uğratılmak istenen kişiler arasında geçiyor. Bu tabii Türkiye’nin egemenlik hakkını da ihlal eden bir şey. Bu yapıtımlar meselesi şimdi başlamadı. Daha önce bu tarz küstah girişimler Ukrayna tarafından yapılmıştı. Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar TÜRSAB’ı hedef almıştı ve sırf Ruslar ile görüştüğü için ‘iki yüzlü’ demişti. Bu yüzden devlete bağlı bir bankaya yaptırım uygulatma isteği Türkiye’nin egemenliğine karşı bir darbe. Çünkü şunu söylüyorlar dış devletlere; ‘Türkiye’nin bir devlet bankası var. Bu devlet bankası sadece Rusya ile iş yaptığı için Rusya’nın savaşına destek veriyor. Aynı şekilde yöneticileri için de Ukrayna’nın egemenliğine karşı Rus savaşına karşı destek veriyor’ Türkiye’nin burada çok ciddi bir şekilde diplomatik adımlar atması gerekiyor” şeklinde konuştu.‘Ukrayna krizinin gerilemesi, ABD için en kötü senaryo’Ukrayna krizinde Türkiye’nin arabuluculuğuna değinen Altınbaş, ABD’nin Türkiye’nin bu girişimlerini baltalamak istediğini ifade etti. Altınbaş, şunları kaydetti:‘Döviz kullanımı dünyada düşüş eğiliminde’Mir sisteminin ödeme noktasında alternatif olarak ortaya çıkmasının ABD ve Batı için korkutucu bir durum olduğunu söyleyen Altınbaş, bu şekilde ABD’nin en büyük gücü olan Dolar’ın etkisinin azaldığını dile getirdi. Altınbaş, “ABD’nin rahatsızlığı şuradan başlıyor; Çin ile Rusya gaz alımını Ruble ve Yuan üzerinden yapılması anlaşması ile doların dünyadaki kullanımını ciddi şekilde aşağı seviyelere çekmişti. Mir sistemi de bununla bağlantılı. Çünkü ilk başta yaptırımların en büyük alanı olarak Batı şunu görüyordu; Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkartılması. Bu Avrupa için de büyük bir risk. Her ne kadar bunu yapmış olsalar da Rusya Mir sistemini Çin ile ticarette faaliyete geçirdi. Şimdi de Türkiye burada mir sistemini kullanmak için Rusya ile anlaşma sağladı. Özellikle Rusların yurt dışında rahatlıkla ödeme yapabilmesi için Ruble ile ya da TL ile mir sistemi seçildi. Bu ne demek oluyor? Siz mir sistemini kullandığınızda, alternatif oluştuğunda ve güçlendiğinde insanlar anlaşma üzerine yerel paralar ile; TL, Ruble ya da Yuan ile ödemelerini, ticaretlerini yapacaklar. Şimdi ticaretini böyle yaptığınızda ABD’nin dünyadaki en büyük gücünü ortadan kaldırmış oluyorsunuz silahlı güçle birlikte. Nedir bu? Dolar. Çünkü döviz kullanımı dünyada düşüş eğiliminde. Bu düşüş demek, dünyadaki gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini zapt etmede zorluk demek oluyor. Çünkü Rusya, Çin, Türkiye ya da İran kendi ticaretlerini yerel para birimleri ile yaptığında alternatif oluşturmuş oluyor. O yüzden mir sisteminin alternatif olarak ortaya çıkması ABD ve Batı için korkutucu bir şey” dedi.‘Kışın Avrupa’da sanayi ciddi sorunlar yaşayacak’Almanya’da birçok sektörün doğalgaz sıkıntısından etkileneceğinin altını çizen Altınbaş, “Fiyatların yükselmesi toplumsal hareketleri beraberinde getirir” değerlendirmesinde bulundu. Altınbaş, şöyle devam etti:‘ABD ve Batı kendi yaptırımlarını delmek zorunda kalıyor’ABD ve Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımları örtülü bir şekilde deldiğini iddia eden Altınbaş, “Bugün Rusya dünyanın en büyük 11. ekonomisi. Ciddi bir doğal kaynağı var, dünyanın en fazla gaz, tahıl ihraç eden ülkesi. Siz bu ülkeye yaptırım uyguladığınızda dünyada en nihayetinde AB’deki gibi ciddi krizler çıkıyor. O yüzden ABD ve Batı yeni yaptırımları deneyemediği için yaptırımlara katılmayan ülkelerin Rusya ile aralarında oluşturduğu alternatifleri engellemek istiyor. Şunu da çok iyi biliyoruz; Rus petrolünün Yunan gemileri ile birlikte Ege açıklarında dağıtılıyor. Yunan armatörleri son 4-5 ayda ciddi şekilde gemi aldılar. Bunların birçoğu tanker ve kuru yük gemileri. Bunları neden aldılar? Rusya’ya yaptırımlar uygulanıyor ama bir şekilde Avrupa’nın, Amerika’nın Rus doğalgazına, petrolüne, tahılına ihtiyacı var. Bu ihtiyaçları da nasıl karşılayacak? Kendi yaptırımlarını da bir anlamda deliyorlar. Yunan gemileri ile alıp, Ege açıklarında farklı şirketlerin gemilerine dağıtıp kendilerine alıyorlar” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220913/ukraynadan-turk-bankalarina-yaptirim-cagrisi-ukraynali-yoneticiler-kendi-ayaklarina-sikiyorlar-1061134707.html

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