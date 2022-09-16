https://sputniknews.com.tr/20220916/fransa-basbakani-2023te-elektrik-fiyatlari-10-kat-artabilir-1061271151.html

Fransa Başbakanı: 2023'te elektrik fiyatları 10 kat artabilir

Fransa Başbakanı: 2023'te elektrik fiyatları 10 kat artabilir

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 2023 yılının başında elektrik fiyatlarının artmasını beklediklerini, Avrupa pazarındaki maliyetlerin geçen yıla göre 10 kat... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T14:36+0300

2022-09-16T14:36+0300

2022-09-16T14:45+0300

avrupa'da enerji krizi

fransa

elisabeth borne

elektrik

doğalgaz

fiyat

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Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Avrupa'da devam eden enerji krizine ilişkin değerlendirmede bulunarak, önümüzdeki yıl fiyatların 10 kat artabileceği tahmininde bulundu.Borne, düzenlediği basın toplantısında, "Enerji fiyatları yükseliyor. Doğalgaza gelince, piyasa 2023 için fiyatı 2021'in fiyatının 5 katı olarak belirledi" ifadelerini kullandı.2023'ün başında elektrik fiyatlarının artması beklentisinin olduğuna işaret eden Borne, Avrupa pazarındaki maliyetlerin geçen yıla göre 10 kat yükselebileceğini de sözlerine ekledi.Enerji fiyatlarındaki artışla mücadele için alınacak yeni tedbirleri detaylandıran Borne, hükümetin kamu bütçesinden 16 milyar euro'luk bir ödenek alacağını ve yeni yılda gaz ve elektrik fiyat artışlarını yüzde 15'te tutacakları taahhüdünü verdi.Daha önce Fransız basını da toptan elektrik fiyatının, bir yıl öncesine göre 10 kat daha yükselerek megavat saat başına 1000 euro'yu aşacağını ve gelecek yıl rekor seviyelere ulaşacağını bildirmişti.'Duş başlıklı Elysee Sarayı' afişi gündem olduÖte yandan enerji krizinin elektrik ve doğalgaz kesintilerine yol açması durumunda halkın banyo yapma sıkıntısı yaşayacağına dikkati çekmek için hazırlanan fotomontajlı 'duş başlıklı Elysee Sarayı' afişi gündem oldu.Son dönemde yaptığı afişlerle adından söz ettiren Michel-Ange Flori, hükümetten yetkililerin kışa doğru elektrik ve doğal gaz kesintilerinin yaşanabileceği uyarılarına atfen bir afiş hazırladı.Flori, Elysee Sarayı'na duş başlığından suyun aktığı ve üzerinde "Bu kış Fransızlar duş almak için Elysee'ye gidecek" ifadeleri yazılı fotomontajlı afişi, "Şatonun sabun vermediğini lütfen unutmayın!" notuyla Twitter hesabından paylaştı.Elektrik ile doğal gaz kesintisi durumunda evlerde duş alma sıkıntısı yaşanacağına ve sorumlu makamın Elysee Sarayı olduğuna işaret eden paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.Bazı kullanıcılar, 'Teşekkürler Macron', 'Isınmak için de gideceğiz', 'Sabununuz olması yeterli' ve 'Utanıyoruz' ifadeleriyle alıntılayarak hükümetin enerji krizi nedeniyle halkı düşürdüğü duruma tepki gösterdi.

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