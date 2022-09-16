https://sputniknews.com.tr/20220916/fransa-almanya-ve-polonyadan-ukrayna-askerlerine-egitim-misyonu-organize-etme-onerisi-1061285497.html

Fransa, Almanya ve Polonya’dan, ‘Ukrayna askerlerine eğitim misyonu’ organize etme önerisi

Fransa, Almanya ve Polonya’dan, ‘Ukrayna askerlerine eğitim misyonu’ organize etme önerisi

Fransa, Almanya ve Polonya dışişleri bakanlar, Avrupa Birliği (AB) içerisinde Ukraynalı askerler için özel eğitim misyonunun oluşturulmasını teklif etti. 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T19:43+0300

2022-09-16T19:43+0300

2022-09-16T19:43+0300

ukrayna krizi

rusya

fransa

almanya

polonya

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Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan ortak açıklamada, “Ukrayna ordusuna uzun vadeli destek, özellikle AB içinde Ukraynalı askerlere eğitim ve yardım sağlamak için özel misyonun oluşturulması yoluyla onlara ekipman sağlamanın ötesine geçmeyi öngörüyor. Bu misyon ayrıca askeri teçhizatlarına yönelik teknik bakım ve onarımı da içerecek” ifadesine yer verildi.Ukrayna sakinlerine insani yardımı sürdürmekte kararlı olduğunu belirten bakanlar, Kiev’e 5 milyar euro değerinde ek makro finansal yardımın sağlanması ile ilgili kararı memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.Üç ülkenin dışişleri bakanları, Ukrayna’ya vaat edilen 9 milyar euroluk yardımın kalan kısmının ödenmesiyle ilgili anlaşmaya varılması için çabaları etkinleştirme çağrısında bulundu.

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