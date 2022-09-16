Felçli köpek 'Dost', Meclis'te yaşıyor: Özel günlerde takım giyiyor

© DHA 'Dost'un hikayesini paylaşan polis memuru Aylin Altunbaşlıer, Hayvan Hakları Komisyonu aracılığıyla Meclis Başkanı Şentop’a ulaşıldığını anlattı: "3 yıl önce Isparta’da bir kişi tarafından beline kürekle vurularak felç bırakılmış. Daha sonra başka bir vatandaşımız, Burdur’daki Yeşilova Salda Canları Derneği Başkanı Mesut Çal tarafından himayeye alınıyor. Mesut Hocamız bize 'yardımcı olur musunuz?' dedi. Ameliyatını yaptırdık ancak 'Dost' yürüyemedi. Daha sonra biz fizik tedavi süresince kendimiz ilgilenmek istedik. Bize geldi köpek. Meclis’te gezerken de vekillerimiz gördüler, hikayesini de öğrenince yardımcı olmak istediler. Milletvekillerimiz sayesinde 'Dost', eski sağlığına kavuşması için İstanbul'da sakat hayvanlara fizik tedavi uygulayan bir merkeze gönderildi ancak tedaviye yanıt alınamadı. Meclis'te hayvan hakları koruma kanununun görüşüldüğü Hayvan Hakları Komisyonu üyeleri durumu Meclis başkanımız Mustafa Şentop ile görüştü. Meclis başkanımız da 'Dost’un TBMM tarafından sahiplenmesine onay verdi."