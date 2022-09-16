https://sputniknews.com.tr/20220916/eski-chp-milletvekili-haluk-peksen-hayatini-kaybetti-1061273860.html
Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti
Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti
Üç hafta önce yoğun bakıma kaldırılan Haluk Pekşen, hayatını kaybetti. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T15:33+0300
2022-09-16T15:33+0300
2022-09-16T15:49+0300
haluk pekşen
politika
ölüm
chp
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Bir süredir Ankara Güven Hastanesi’nde tedavi gören 25 ve 26. Dönem CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in hayatını kaybettiği duyuruldu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pekşen hakkındaki paylaşımında şunları yazdı: Kılıçdaroğlu, 8 Eylül’de Pekşen’i hastanede ziyaret etmişti.
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haluk pekşen, ölüm, chp
Eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen hayatını kaybetti
15:33 16.09.2022 (güncellendi: 15:49 16.09.2022) Abone ol
Üç hafta önce yoğun bakıma kaldırılan Haluk Pekşen, hayatını kaybetti.
Bir süredir Ankara Güven Hastanesi’nde tedavi gören 25 ve 26. Dönem CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in hayatını kaybettiği duyuruldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pekşen hakkındaki paylaşımında şunları yazdı:
“25 ve 26. Dönem Trabzon milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Haluk Pekşen’e Allah’tan rahmet; ailesine, partililerimize ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.”
Kılıçdaroğlu, 8 Eylül’de Pekşen’i hastanede ziyaret etmişti.