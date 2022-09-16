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https://sputniknews.com.tr/20220916/ermenistan-azerbaycan-ile-son-1-haftada-yasanan-catismalarda-135-askerimiz-hayatini-kaybetti-1061257524.html
Ermenistan: Azerbaycan ile son 1 haftada yaşanan çatışmalarda 135 askerimiz hayatını kaybetti
Ermenistan: Azerbaycan ile son 1 haftada yaşanan çatışmalarda 135 askerimiz hayatını kaybetti
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile ülkesi arasında son bir hafta içinde yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Ermeni askeri sayısının 135'e... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T10:30+0300
2022-09-16T10:30+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
paşinyan
nikol paşinyan
asker
can kaybı
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Kabine toplantısı sırasında açıklamalarda bulunan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, geçtiğimiz hafta içinde Azerbaycan ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Ermeni askeri sayısının 105'ten 135'e yükseldiğini bildirdi.Paşinyan, "Ne yazık ki bu nihai sayı değil. Aynı zamanda yaralılarımız da var" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220915/azerbaycan-ermenistan-ile-son-bir-haftada-yasanan-catismalarda-71-askerimiz-hayatini-kaybetti-1061220527.html
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azerbaycan, ermenistan, paşinyan, nikol paşinyan, asker, can kaybı
azerbaycan, ermenistan, paşinyan, nikol paşinyan, asker, can kaybı

Ermenistan: Azerbaycan ile son 1 haftada yaşanan çatışmalarda 135 askerimiz hayatını kaybetti

10:30 16.09.2022
© AFP 2022 / KAREN MINASYANAzerbaycan-Dağlık Karabağ bölgesi-Ermeni askeri
Azerbaycan-Dağlık Karabağ bölgesi-Ermeni askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© AFP 2022 / KAREN MINASYAN
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile ülkesi arasında son bir hafta içinde yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Ermeni askeri sayısının 135'e yükseldiğini açıkladı.
Kabine toplantısı sırasında açıklamalarda bulunan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, geçtiğimiz hafta içinde Azerbaycan ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Ermeni askeri sayısının 105'ten 135'e yükseldiğini bildirdi.
Paşinyan, "Ne yazık ki bu nihai sayı değil. Aynı zamanda yaralılarımız da var" diye ekledi.
Azerbaycan Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
DÜNYA
Azerbaycan: Ermenistan ile son bir haftada yaşanan çatışmalarda 71 askerimiz hayatını kaybetti
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