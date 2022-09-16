https://sputniknews.com.tr/20220916/ermenistan-azerbaycan-ile-son-1-haftada-yasanan-catismalarda-135-askerimiz-hayatini-kaybetti-1061257524.html
Ermenistan: Azerbaycan ile son 1 haftada yaşanan çatışmalarda 135 askerimiz hayatını kaybetti
Ermenistan: Azerbaycan ile son 1 haftada yaşanan çatışmalarda 135 askerimiz hayatını kaybetti
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile ülkesi arasında son bir hafta içinde yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Ermeni askeri sayısının 135'e... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T10:30+0300
2022-09-16T10:30+0300
2022-09-16T10:30+0300
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Kabine toplantısı sırasında açıklamalarda bulunan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, geçtiğimiz hafta içinde Azerbaycan ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Ermeni askeri sayısının 105'ten 135'e yükseldiğini bildirdi.Paşinyan, "Ne yazık ki bu nihai sayı değil. Aynı zamanda yaralılarımız da var" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220915/azerbaycan-ermenistan-ile-son-bir-haftada-yasanan-catismalarda-71-askerimiz-hayatini-kaybetti-1061220527.html
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azerbaycan, ermenistan, paşinyan, nikol paşinyan, asker, can kaybı
azerbaycan, ermenistan, paşinyan, nikol paşinyan, asker, can kaybı
Ermenistan: Azerbaycan ile son 1 haftada yaşanan çatışmalarda 135 askerimiz hayatını kaybetti
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile ülkesi arasında son bir hafta içinde yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Ermeni askeri sayısının 135'e yükseldiğini açıkladı.
Kabine toplantısı sırasında açıklamalarda bulunan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, geçtiğimiz hafta içinde Azerbaycan ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Ermeni askeri sayısının 105'ten 135'e yükseldiğini bildirdi.
Paşinyan, "Ne yazık ki bu nihai sayı değil. Aynı zamanda yaralılarımız da var" diye ekledi.