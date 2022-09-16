https://sputniknews.com.tr/20220916/ermenistan-azerbaycan-ile-son-1-haftada-yasanan-catismalarda-135-askerimiz-hayatini-kaybetti-1061257524.html

Ermenistan: Azerbaycan ile son 1 haftada yaşanan çatışmalarda 135 askerimiz hayatını kaybetti

Ermenistan: Azerbaycan ile son 1 haftada yaşanan çatışmalarda 135 askerimiz hayatını kaybetti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile ülkesi arasında son bir hafta içinde yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Ermeni askeri sayısının 135'e... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T10:30+0300

2022-09-16T10:30+0300

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Kabine toplantısı sırasında açıklamalarda bulunan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, geçtiğimiz hafta içinde Azerbaycan ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Ermeni askeri sayısının 105'ten 135'e yükseldiğini bildirdi.Paşinyan, "Ne yazık ki bu nihai sayı değil. Aynı zamanda yaralılarımız da var" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20220915/azerbaycan-ermenistan-ile-son-bir-haftada-yasanan-catismalarda-71-askerimiz-hayatini-kaybetti-1061220527.html

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