Enginyurt: Esas olan, Sayın Kılıçdaroğlu’nun ağzından çıkan sözlerdir

Bizim için kimin ne dediğinin hiç önemi yok.

Esas olan Sayın @kilicdarogluk nun ağzından çıkan sözlerdir.

Kimse boşa beklemesin.

Kimse masa dağılır mı diye üzülmesin.

Bu masa dağılmaz.

6 lidere selam olsun.

MİLLET İTTİFAKI KAZANACAKTIR.