https://sputniknews.com.tr/20220916/enginyurt-esas-olan-sayin-kilicdaroglunun-agzindan-cikan-sozlerdir-1061296832.html
Enginyurt: Esas olan, Sayın Kılıçdaroğlu’nun ağzından çıkan sözlerdir
Enginyurt: Esas olan, Sayın Kılıçdaroğlu’nun ağzından çıkan sözlerdir
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Bizim için kimin ne dediğinin hiç önemi yok. Esas olan, Sayın Kılıçdaroğlu’nun... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T23:06+0300
2022-09-16T23:06+0300
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kemal kılıçdaroğlu
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Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 6’lı masa ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Enginyut, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20220916/chpli-oztrak-adaylik-konusunda-altili-masa-liderleri-haric-kimsenin-aciklama-yapma-yetkisi-yok-1061292973.html
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demokrat parti (dp), cemal enginyurt, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanı, kemal kılıçdaroğlu
demokrat parti (dp), cemal enginyurt, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanı, kemal kılıçdaroğlu
Enginyurt: Esas olan, Sayın Kılıçdaroğlu’nun ağzından çıkan sözlerdir
23:06 16.09.2022 (güncellendi: 23:09 16.09.2022) Abone ol
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Bizim için kimin ne dediğinin hiç önemi yok. Esas olan, Sayın Kılıçdaroğlu’nun ağzından çıkan sözlerdir” dedi.
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 6’lı masa ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Enginyut, şu ifadeleri kullandı:
Bizim için kimin ne dediğinin hiç önemi yok. Esas olan, Sayın Kılıçdaroğlu’nun ağzından çıkan sözlerdir. Kimse boşa beklemesin. Kimse ‘masa dağılır mı’ diye üzülmesin. Bu masa dağılmaz. 6 lidere selam olsun. Millet İttifakı kazanacaktır.