https://sputniknews.com.tr/20220916/duzcede-okul-muduru-kendisine-ait-tuvalet-yaptirdi-iddiasi-mufettis-gorevlendirildi-1061276326.html

Düzce'de 'okul müdürü kendisine ait tuvalet yaptırdı' iddiası: Müfettiş görevlendirildi

Düzce'de 'okul müdürü kendisine ait tuvalet yaptırdı' iddiası: Müfettiş görevlendirildi

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü, bir lise müdürünün okulda kendisine özel tuvalet yaptırdığı ve kapısına ‘Müdür WC’ yazdırdığı iddiasına ilişkin müfettiş... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T16:22+0300

2022-09-16T16:22+0300

2022-09-16T16:34+0300

düzce

türkiye

tuvalet

müdür

müfettiş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1061275164_0:360:1201:1035_1920x0_80_0_0_4b8341faf7fd6fd19b8da35cbdd38f8f.jpg

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında yer alan haberler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'nca konunun ayrıca araştırılmasının talimatlandırıldığı belirtildi.Açıklamada, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından konuyu incelemek üzere eğitim müfettişlerimiz görevlendirilmiştir" ifadesine yer verildi.‘Kibar Feyzo’yu hatırlattıDüzce'de yaşanan tuvalet olayı, sosyal medyada da yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları haberle ilgili paylaşımda bulunurken 1978 yılında çekilen, başrollerini Kemal Sunal ile Şener Şen'in oynadığı ‘Kibar Feyzo’ filminin tuvalet sahnesini hatırlattı.Öte yandan, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir lise müdürünün okulda kendisine özel tuvalet yaptırdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

düzce

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

düzce, tuvalet, müdür, müfettiş