https://sputniknews.com.tr/20220916/duzcede-okul-muduru-kendisine-ait-tuvalet-yaptirdi-iddiasi-mufettis-gorevlendirildi-1061276326.html
Düzce'de 'okul müdürü kendisine ait tuvalet yaptırdı' iddiası: Müfettiş görevlendirildi
Düzce'de 'okul müdürü kendisine ait tuvalet yaptırdı' iddiası: Müfettiş görevlendirildi
Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü, bir lise müdürünün okulda kendisine özel tuvalet yaptırdığı ve kapısına ‘Müdür WC’ yazdırdığı iddiasına ilişkin müfettiş... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T16:22+0300
2022-09-16T16:22+0300
2022-09-16T16:34+0300
düzce
türkiye
tuvalet
müdür
müfettiş
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Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında yer alan haberler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'nca konunun ayrıca araştırılmasının talimatlandırıldığı belirtildi.Açıklamada, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından konuyu incelemek üzere eğitim müfettişlerimiz görevlendirilmiştir" ifadesine yer verildi.‘Kibar Feyzo’yu hatırlattıDüzce'de yaşanan tuvalet olayı, sosyal medyada da yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları haberle ilgili paylaşımda bulunurken 1978 yılında çekilen, başrollerini Kemal Sunal ile Şener Şen'in oynadığı ‘Kibar Feyzo’ filminin tuvalet sahnesini hatırlattı.Öte yandan, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir lise müdürünün okulda kendisine özel tuvalet yaptırdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
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düzce, tuvalet, müdür, müfettiş
düzce, tuvalet, müdür, müfettiş
Düzce'de 'okul müdürü kendisine ait tuvalet yaptırdı' iddiası: Müfettiş görevlendirildi
16:22 16.09.2022 (güncellendi: 16:34 16.09.2022) Abone ol
Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü, bir lise müdürünün okulda kendisine özel tuvalet yaptırdığı ve kapısına ‘Müdür WC’ yazdırdığı iddiasına ilişkin müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.
Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında yer alan haberler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'nca konunun ayrıca araştırılmasının talimatlandırıldığı belirtildi.
Açıklamada, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından konuyu incelemek üzere eğitim müfettişlerimiz görevlendirilmiştir" ifadesine yer verildi.
‘Kibar Feyzo’yu hatırlattı
Düzce'de yaşanan tuvalet olayı, sosyal medyada da yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları haberle ilgili paylaşımda bulunurken 1978 yılında çekilen, başrollerini Kemal Sunal ile Şener Şen'in oynadığı ‘Kibar Feyzo’ filminin tuvalet sahnesini hatırlattı.
Öte yandan, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir lise müdürünün okulda kendisine özel tuvalet yaptırdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
"İlimiz Merkez Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında 'Düzce Mevlana Anadolu Lisesi Müdürü Suzan Ardıç Çiner, okula kendisine özel tuvalet yaptırdı: Müdür WC' başlıklı haberler yer almıştır. Anılan okulumuzun tuvaletlerinde tadilat yapılmamış, fiziki ortam iyileştirme çalışmaları çerçevesinde okulun bütün kapılarına giydirme yapılmıştır. Okul idaresinin ve rehberlik servisinin bulunduğu katta ortak kullanılan tuvalet kapısına ilgili firma tarafından sehven yapılan 'Müdür WC' baskısı okul müdürümüz tarafından fark edilmiş, ivedilikle kapı giydirmesi sökülmüş, gerekli düzeltme yapılmıştır. Çeşitli mecralarda müdürlüğümüz ve okulumuz aleyhine yapılan söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."