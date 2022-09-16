https://sputniknews.com.tr/20220916/dugunden-donen-muzisyenlere-silahli-saldiri-davulunu-birakmadi--1061254199.html
Düğünden dönen müzisyenlere silahlı saldırı: Davulunu bırakmadı
Düğünden dönen müzisyenlere silahlı saldırı: Davulunu bırakmadı
Bursa'da düğünden dönen iki müzisyen silahlı saldırı sonucu yaralandı. Davulundan ayrılmak istemeyen yaralıyı sağlık ekipleri ambulansa enstrümanıyla aldı. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T03:50+0300
2022-09-16T03:50+0300
2022-09-16T03:50+0300
türkiye
bursa
müzisyen
saldırı
silahlı saldırı
davul
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, düğünden dönen davulcu ve kuzeni kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.Alınan bilgiye göre, Ebu İshak Mahallesi'ndeki bir düğünde davul çaldıktan sonra yaya olarak ayrılan Can E. (24) ve kuzeni E.E'nin (16) yanına yaklaşan yüzü maskeli bir kişi pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı.Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri bacaklarından yaralanan Can E. ve E.E'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.Ambulansa götürülürken davulundan ayrılmak istemeyen Can E'nin ısrarı üzerine enstrüman da yaralıyla birlikte ambulansa alındı.Yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Polis, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20220801/adanada-caga-ayak-uyduran-davulcu-bahsisleri-pos-cihaziyla-topladi-1059362338.html
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bursa, müzisyen, saldırı, silahlı saldırı, davul
bursa, müzisyen, saldırı, silahlı saldırı, davul
Düğünden dönen müzisyenlere silahlı saldırı: Davulunu bırakmadı
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Bursa'da düğünden dönen iki müzisyen silahlı saldırı sonucu yaralandı. Davulundan ayrılmak istemeyen yaralıyı sağlık ekipleri ambulansa enstrümanıyla aldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, düğünden dönen davulcu ve kuzeni kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.
Alınan bilgiye göre, Ebu İshak Mahallesi'ndeki bir düğünde davul çaldıktan sonra yaya olarak ayrılan Can E. (24) ve kuzeni E.E'nin (16) yanına yaklaşan yüzü maskeli bir kişi pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri bacaklarından yaralanan Can E. ve E.E'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Ambulansa götürülürken davulundan ayrılmak istemeyen Can E'nin ısrarı üzerine enstrüman da yaralıyla birlikte ambulansa alındı.
Yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Polis, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.