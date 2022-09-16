https://sputniknews.com.tr/20220916/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061255693.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 18.25 lira bandında başladı euro ise 18.25 liranın hemen üstünde. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T09:20+0300
2022-09-16T09:20+0300
2022-09-16T09:26+0300
ekonomi
altın
dolar
euro
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053935514_0:57:2950:1716_1920x0_80_0_0_4370caa542791cd2ff47e79b69e78f1e.jpg
Dolar, 16 Eylül 2022 sabahında 18,25 lira bandının üzerinde yer alıyor.Spot piyasalarda dolar/TL 18,2572 lira alış fiyatı, 18,2673 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,2546 lira alış fiyatı, 18,2751 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/Dolar paritesi ise 0,9993 seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1700 doların altındaki seyrine devam ederken, gram altın fiyatı da 1000 liranın altında işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Ons altın 1663 dolar,Gram altın 976 lira,Çeyrek altın 1640 lira,Yarım altın 3279 lira,Cumhuriyet altını 6532 liradan alıcı buluyor.
https://sputniknews.com.tr/20220915/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061212275.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053935514_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_6653ba7e14a22d40e3e297e3696126be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar ne kadar,eurone kadar,dolar fiyat,gram altın ne kadar,çeyrek altın ne kadar,ons altın
dolar ne kadar,eurone kadar,dolar fiyat,gram altın ne kadar,çeyrek altın ne kadar,ons altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
09:20 16.09.2022 (güncellendi: 09:26 16.09.2022) Abone ol
Dolar güne 18.25 lira bandında başladı euro ise 18.25 liranın hemen üstünde.
Dolar, 16 Eylül 2022 sabahında 18,25 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasalarda dolar/TL 18,2572 lira alış fiyatı, 18,2673 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,2546 lira alış fiyatı, 18,2751 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/Dolar paritesi ise 0,9993 seviyesinde yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı 1700 doların altındaki seyrine devam ederken, gram altın fiyatı da 1000 liranın altında işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Cumhuriyet altını 6532 liradan alıcı buluyor.