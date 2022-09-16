https://sputniknews.com.tr/20220916/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061255693.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar güne 18.25 lira bandında başladı euro ise 18.25 liranın hemen üstünde. 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T09:20+0300

2022-09-16T09:20+0300

2022-09-16T09:26+0300

ekonomi

altın

dolar

euro

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Dolar, 16 Eylül 2022 sabahında 18,25 lira bandının üzerinde yer alıyor.Spot piyasalarda dolar/TL 18,2572 lira alış fiyatı, 18,2673 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,2546 lira alış fiyatı, 18,2751 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/Dolar paritesi ise 0,9993 seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1700 doların altındaki seyrine devam ederken, gram altın fiyatı da 1000 liranın altında işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Ons altın 1663 dolar,Gram altın 976 lira,Çeyrek altın 1640 lira,Yarım altın 3279 lira,Cumhuriyet altını 6532 liradan alıcı buluyor.

https://sputniknews.com.tr/20220915/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061212275.html

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