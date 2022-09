Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cumhurbaşkanımız göz hizasında lider diplomasisi yürütür

"Kurulu elektrik gücümüzün yüzde 54'ü yenilenebilir enerji santrallerinden müteşekkildir. Yeşil hidrojen çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz. Biz doğal ekosistemi korumak için üzerimize düşeni yaparken katı atıktan kanalizasyona, hava ve gürültü kirliliğine kadar çevreye zarar veren tüm unsurların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için fert fert tüm vatandaşlarımızla iş birliği içinde olmamız gerektiğini de biliyoruz. Doğayı korumak 7'den 70'e toplumun tümünü içine alan bir mücadele. Üreticisiyle sanayisiyle tarım uygulamaları ve denizcilik faaliyetleriyle her kesimin elini taşın altına koyması gereken bir süreç. Sıfır Atık Hareketi evimizden başlayarak her yerde bir kültür haline dönüşmelidir. Çevre dostu atılan her adım ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğine önemli bir yatırımdır."